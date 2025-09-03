विज्ञापन
आईपीएल लिविंग लीजेंड संदीप शर्मा ने चुनी सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ XI, जानें किसे-किसे मिली जगह

IPL all time bext XI: जब संदीप शर्मा जैसा शख्स सर्वकालिक टीम चुनता है, तो इसके कई कहीं बड़े नाम वाले खिलाड़ियों के चयन से ज्यादा मायने हैं

आईपीएल लिविंग लीजेंड संदीप शर्मा ने चुनी सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ XI, जानें किसे-किसे मिली जगह
संदीप शर्मा ने भारत के लिए भले ही दो मैच खेले हों, लेकिन आईपीएल में उनका कद कहीं ऊंचा है
  • संदीप शर्मा ने आईपीएल में 137 मैचों में 146 विकेट लेकर अपने प्रदर्शन से खास पहचान बनाई है
  • संदीप शर्मा ने आईपीएल की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टीम में रोहित शर्मा और क्रिस गेल को ओपनर चुना है
  • विराट कोहली को संदीप ने नंबर तीन बल्लेबाज के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह दी
नयी दिल्ली:

अपने लंबे करियर में आईपीएल में ज्यादातर समय पंजाब किंग्स या किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलने वाले पेसर संदीप शर्मा (Sandeep Sharma) भले ही भारत के लिए सिर्फ 2 ही अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले हों, लेकिन 33वें साल में चल रहा यह पेसर आईपीएल के लीजेंड खिलाड़ियों में शामिल हो चुका है. संदीप शर्मा ने ने 137 मैच खेले हैं और इसमें उन्होंने 146 विकेट चटकाए हैं. यह उनकी बदनसीबी ही रही कि वह देश के लिए ज्यादा नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने इतना अनुभव जरूर है कि जब वह आईपीएल की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टीम चुनेंगे, तो तो मेगा टूर्नामेंट में 18 साल नियमित रूप से दमदार प्रदर्शन करने वाले संदीप के चयन के कई बड़े नाम वाले खिलाड़ियों के चयन से कहीं ज्यादा मायने होंगे. एक वेबसाइट से बातचीत में संदीप ने आईपीएल की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन किया है. 

संदीप के दोनों ओपनर दमदार

संदीप ने कहा, 'उनके ओपनर रोहित शर्मा और क्रिस गेल होंगे.दोनों ही विध्वसंक ओपनर हैं. और जब ये दोनों ही अपने मूड में होते थे या होते हैं, तो गेंदबाजों की दुनिया खत्म होती नजर आती है.' वहीं, संदीप ने नंबर तीन क्रम के लिए विराट कोहली पर दांव लगाया है. 

संदीप का कप्तान, सबका कप्तान!

जाहिर है कि जब आईपीएल की सर्वकालिक टीम के कप्तान की बात होती है, तो यहां भला एमएस धोनी को कौन भला टक्कर दे सकता है. कोई भी आंख मूंदकर धोनी को ही अपना कप्तान चुनेगा, तो संदीप ने भी ऐसा ही किया है. बहरहाल, आप संदीप शर्मा की सर्वकालिक  सर्वश्रेष्ठ टीम पर नजर दौड़ा लें:

एमएस धोनी (कप्तान), क्रिस गेल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना, एबीडि विलियर्स, एमएस धोनी (कप्तान), हार्दिक पांड्या, सुनील नरेन, लसिथ मलिंगा, जसप्रीत बुमराह और युजवेंद्र चहल


 

