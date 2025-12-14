IPL 2026 Mini Auction: आईपीएल मिनी ऑक्शन का मंच तैयार, जानें कब, कहां, कितने खिलाड़ी, तमाम F&Q के जवाब

एक तरफ सीनियर और जूनियर टीम इंडिया के धुरंधर अपने अपने-अपने मोर्चे पर लोहा ले रहे हैं, तो सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी से तमाम घरेलू खिलाड़ी आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले मिले थोड़े से स्पेस के भीतर फ्रेचांइजी मैनेजरों को इंप्रेस करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं. वजह है कि मंगलवार को दुबई में होने जा रही ऑक्शन का मंच करीब-करीब सज चुका है. तमाम तैयारियां जोरों पर हैं, तो फ्रेंचाइजी मैनेजर पसंदीदा खिलाड़ियों को लेकर गुणा-भाग में व्यस्त हैं, तो दावेदार खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं. दिल फैंस का भी धड़कना शुरू हो गया है. इन चाहने वालों के दिलों में अनेकों सवाल चल रहे हैं. हम इस बड़े दिन से पहले आपके लिए तमाम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं

प्र: मिनी ऑक्शन किस दिन है?

उ: आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को दुबाई में होगा. यह सिर्फ एक ही दिन चलेगी और भारतीय समय के हिसाब से यह दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी



प्र: सभी 10 टीमों के लिए कितनी जगह भरनी बाकी हैं?

उ: कुल मिलाकर सभी फ्रेंचाइजी टीमों को 77 जगह भरनी हैं. इसमें विदेशी खिलाड़ियों की संख्या 31 है. केकेआर के पास सबसे ज्यादा वैकेंसी हैं. उन्हें 13 जगह भरनी हैं, तो दूसरे नंबर पर हैदराबाद को 10 जगह भरनी हैं.

प्र: नीलामी के लिए कितने खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है?

उ: कुल मिलाकर शुरुआती सूची में 1355 नाम थे, जो कुछ दिन पहले बीसीसीआई के छंटनी करने के बाद 359 नाम गए हैं. इनमें 244 भारतीय और 115 विदेशी खिलाड़ी हैं. कुल मिलाकर 40 खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खुद को रजिस्टर्ड कराया है. इनमें भारत से केवल दो ही खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई हैं.

प्र: एक्सीलिरेटिड राउंड कब शुरू होगा?

उ: शुरुआती 70 खिलाड़ियों के प्रक्रिया में गुजरने के बाद एक्सीलिरेटिड राउंड (सामान्य से तेज प्रक्रिया के साथ बोली) शुरू होगा. इसमें बाकी खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा. इसके बाद भी फ्रेंचाइजी टीमों से समग्र सूची से न बिक सके खिलाड़ियों के नाम देने को कहा जाएगा. और इन नामों के साथ एक बार फिर से एक्सीलिरेडिड राउंट शुरू होगा.

प्र: क्या टीमें आरटीएम विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकती हैं?

उ: अब जबकि यह मिनी ऑक्शन है, तो टीमों के पास नीलामी में आरटीएम का विकल्प नहीं है

प्र: नीलामी में कौन बड़ा नाम इस बार शामिल नहीं है?

उ: संभवत: ग्लेन मैक्सवेल इकलौता सबसे बड़ा नाम हैं. उनके अलावा फैफ डु प्लेसी, मोईन अली और दूसरे खिलाड़ी भी हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. आंद्रे रसेल एक और बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों आईपीएल से संन्यास का ऐलान कर दिया है.

