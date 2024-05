IPL 2024 Qualifier 1: अभिषेक शर्मा के पास बड़ा मौका, क्रिस गेल, आंद्रे रसेल और जोस बटलर की रिकॉर्ड लिस्ट में हो सकते हैं शामिल

Abhishek Sharma: 4 छक्के लगाते ही अभिषेक एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-5 की सूची में शामिल हो जाएंगे.

Most Sixes in an IPL Season, Abhishek Sharma: आईपीएल 2024 का पहला क्वालीफायर (IPL 2024 Qualifier 1) मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद (Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad) के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है. कोलकाता नाइट राइडर्स लीग स्टेज के बाद अंक तालिका में पहले स्थान पर रही थी, जबकि हैदराबाद ने दूसरे स्थान पर फिनिश किया है. दोनों ही टीमें इस सीजन काफी मजबूत नजर आई हैं. कोलकाता के लिए जहां सुनील नरेल ने बल्ले और गेंद दोनों से धमला मचाया है, तो हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगल रहा है. हैदराबाद के बल्लेबाजों ने इस सीजन बल्लेबाजी में कई कीर्तिमान गढ़े हैं. वहीं मंगलवार को होने जा रहे इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा के पास दिग्गजों की रिकॉर्ड लिस्ट में जगह बनाने का बड़ा मौका होगा.