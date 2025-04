जयसूर्या का मैदान पर वो खौफ! जब PM मोदी ने भी कहा- T20 को तो आपने ही जन्म दिया है

PM Modi with Sri Lankan cricketers: श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज सनथ जयसूर्या अपने समय से सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में एक रहे हैं. उनकी ताबड़तोड़ बैंटिग से पूरी दुनिया के गेंदबाज दहशत में रहते थे. हाल ही में जब वो अपने साथियों के साथ पीएम मोदी से मिले तब भारतीय प्रधानमंत्री ने जयसूर्या की उस बेखौफ बल्लेबाजी को याद किया. साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि टी-20 क्रिकेट को तो आपने जन्म दिया है.

दरअसल श्रीलंका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता टीम के सदस्यों से विशेष बातचीत की. PM मोदी के साथ हुई इस बातचीत में श्रीलंका क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रहे सनथ जयसूर्या, चमिंडा वास, अरविंद डी सिल्वा, मार्वन अटापट्टू, रविंद्र पुष्पकुमारा, उपुल चंदाना, कुमार धर्मसेना और रोमेश कालूवितराना शामिल रहे.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर बताया कि भारत की 1983 वर्ल्ड कप जीत और श्रीलंका की 1996 की वर्ल्ड कप विजय ने वैश्विक क्रिकेट परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाए. उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई टीम के 1996 वर्ल्ड कप में आक्रामक और नवाचारपूर्ण खेल ने दरअसल टी20 क्रिकेट के जन्म को प्रेरित किया.

