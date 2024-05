किस दिग्गज को होना चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on Next Coach of Team India

Who should be the new coach of the Indian team: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के बाद भारत का नया हेड कोच कौन होगा. इसको लेकर बहस तेज हो गई है. नए कोच के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं. पहले स्टीफन फ्लेमिंग को लेकर चर्चा थी तो फिर बाद में रिकी पोंटिंग और जस्टिन लैंगर के बारे में कहा गया कि ये दिग्गज भी भारत का अगला कोच बन सकते हैं. वहीं, अब ताजा रिपोर्ट में ये बातें सामने आ रही है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर (Gautam Gambhir New India Coach) को भारत का अगला कोच बनने के लिए आमंत्रित किया है. हालांकि इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है. नए कोच के विकल्प को लेकर हर दिन नई अपडेट सामने आ रहे हैं. इन सबके बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम (Wasim Akram on Team India Next Coach) ने भारत का नए कोच किसे होना चाहिए, इसको लेकर अपनी राय दी है. स्पोर्ट्कीड़ा के साथ बात करते हुए वसीम ने तीन ऐसे नाम चुने हैं जिनमें से किसी एक को भारतीय टीम का नया कोच होना चाहिए.