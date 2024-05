IPL 2024 Prize Money: चैंपियन बनने पर मिलेंगे इतने करोड़, हारने वाली टीम भी होगी मालामाल, जानें क्या है प्राइज मनी

IPL 2024 Prize Money: आईपीएल 2024 का फाइनल (IPL 2024 Final) केकेआर और हैदराबाद (KKR vs SRH IPL Final) की टीम के बीच खेला जाएगा. जो भी टीम जीतेगी उसे चमचमाती ट्रॉफी मिलेगी तो वहीं, प्राइज मनी के तौर पर मोटी रकम भी मिलने वाली है. इसके अलावा हारने वाली टीम भी फाइनल के बाद मालामाल होने वाली है. बता दें कि केकेआर और हैदराबाद के बीच मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम में खेला जाएगा. हैदराबाद ने एक बार खिताब जीता है तो वहीं, केकेआर ने दो बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफलता हासिल की है. अब इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी. यह आज रात पता चल जाएगा. उससे पहले जानते हैं कि आईपीएल का खिताब जीतने वाली टीम को कितनी रकम मिलने वाली है.

चैंपियन बनने पर मालामाल होगी टीम (How much money IPL 2024 champions and runners up will get?)

बीसीसीआई ने 17वें सीजन के लिए पुरस्कार राशि के रूप में 46.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. विजेताओं को 20 करोड़ रुपये मिलेंगे जबकि उपविजेता को 13 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को क्रमशः 7 करोड़ और 6.5 करोड़ रुपये मिलेंगे.

पर्पल कैप, ऑरेंज कैप विजेता को कितना मिलेगा? (How much Purple Cap, Orange Cap winner will get?)

14 मैचों में 741 रन के साथ विराट कोहली (Virat Kohli) को ऑरेंज कैप मिलेगी. उन्हें 15 लाख रुपये मिल सकती है. वहीं, पंजाब किंग्स के हर्षल पटेल ने 24 विकेट लिए और पर्पल कैप उनके पास ही रहेगी. पटेल को 15 लाख रुपये मिलेंगे.

इमर्जिंग प्लेयर और Most Valuable Player की पुरस्कार राशि (Prize money of Emerging Player and Most Valuable Player)

साल के इमर्जिंग प्लेयर को 20 लाख रुपये मिलेंगे जबकि Most Valuable Player को 12 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा.

IPL 2024 रहा शानदार

इस सीजन आईपीएल बड़ा ही दिलचस्प रहा है. सभी टीमों ने शानदार खेल दिखाया और आखिर में केकेआर और हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंचने में सफल रही है.