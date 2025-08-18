लंदन की गलियों में टहलते नजर आए विराट-अनुष्का, स्टार कपल का वीडियो हुआ वायरल

Virat Kohli Spotted Walking on Street in London: क्रिकेट और बॉलीवुड का सबसे पसंदीदा कपल विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इन दिनों लंदन में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यह स्टार कपल ब्रिटेन की राजधानी की गलियों में आराम से टहलते हुए दिखाई दिया. यह दृश्य देखकर फैंस के चेहरे खिल उठे.

हंसी-मजाक करते दिखे विराट और अनुष्का (Virat Kohli spotted in London)

वीडियो में विराट और अनुष्का एक पुरुष और एक महिला से बातचीत करते नज़र आते हैं. कैमरा ज़ूम करने पर साफ दिखता है कि, दोनों ठहाके लगाते हुए हंसी-मजाक कर रहे थे. विराट जहां हाथ में बड़ा पानी का कैन और छाता लिए दिखाई दिए, वहीं अनुष्का ने अपने कंधे पर ग्रीन शेड का बड़ा साइड बैग टांगा हुआ था. दोनों का यह सादा अंदाज़ फैंस को खूब भा रहा है.

VIRAT KOHLI & ANUSHKA SHARMA AT THE LONDON STREETS. ❤️



क्रिकेट से ब्रेक के बाद कोहली की वापसी (Kohli Anushka walk video)

गौरतलब है कि विराट कोहली ने इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था. हालांकि, हाल ही में वे गुजरात टाइटंस के असिस्टेंट कोच नईम अमीन के साथ अभ्यास करते हुए नजर आए. फैंस को उम्मीद है कि कोहली जल्द ही मैदान पर अपनी धमाकेदार वापसी करेंगे.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (Anushka Sharma London streets viral)

यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया. फैंस ने कॉमेंट्स में लिखा, कपल गोल्स, प्योर वाइब्स और देसी स्टाइल में फॉरेन टच. कुछ ने इसे विराट और अनुष्का के सिंपल लाइफस्टाइल का सबूत बताया.

क्यों खास है यह वीडियो? (London streets Virat Anushka)

विराट और अनुष्का का देसी अंदाज़ और सिंपल लाइफस्टाइल.

लंदन की गलियों में स्टार कपल की झलक.

क्रिकेट और बॉलीवुड फैंस का उत्साह.

