INDW vs SLW 1st T20I: भारतीय महिलाओं ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा, डिटेल मैच रिपोर्ट

Sri Lanka Women tour of India 2025: भारतीय महिला टीम के लिए पहला मैच किसी स्वीट केक की तरह रहा. और जेमिमा ने आतिशी अर्द्धशतक से जल्द ही मैच को एकतरफा बना दिया

INDW vs SLW: जेमिमा रॉड्रिगेज प्लेयर ऑफ द मैच रहीं

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज के पहले मैच को 8 विकेट से जीता. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से लीड बना ली है. नाबाद अर्द्धशतक बनाने वाली जेमिमा रॉड्रिगेज प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं. टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम ने 6 विकेट खोकर 121 रन बनाए. श्रीलंकाई टीम ने महज 18 के स्कोर पर कप्तान चामरी अथापथु (15) का विकेट गंवा दिया था. यहां से विश्मी गुणरत्ने ने हसिनी परेरा के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की. हसिनी 20 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद गुणरत्ने ने हर्षिता माधवी के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 रन जोड़ते हुए टीम को 87 के स्कोर तक पहुंचाया.

विश्मी गुणरत्ने 43 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके के साथ 39 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि हर्षिता माधवी ने टीम के खाते में 21 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने 1-1 विकेट निकाला.  आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 14.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. 

अहम साझेदारी और मंधाना का रिकॉर्ड

भारत को 13 के स्कोर पर शेफाली वर्मा (9) के रूप में झटका लगा. यहां से स्मृति मंधाना ने जेमिमा रॉड्रिगेज के साथ दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़कर टीम को 67 रन तक पहुंचा दिया. मंधाना ने 25 रन की पारी खेली. इसी के साथ वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं. रॉड्रिगेज ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 55 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को आसान जीत दिलाई. जेमिमा 44 गेंदों में 10 चौकों के साथ 69 रन बनाकर नाबाद रहीं, जबकि कौर ने 15 रन की नाबाद पारी खेली. श्रीलंका की तरफ से काव्या कविंदी और इनोका रणवीरा ने 1-1 विकेट हासिल किया.

