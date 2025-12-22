विज्ञापन
INDW vs SLW 1st T20I Team India Create History: श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए महज 122 रन का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 14.4 ओवरों में मैच जीत लिया.

INDW vs SLW 1st T20I: भारतीय महिला टीम का बड़ा कारनामा, 19 साल के T20 इतिहास में पहली बार हुआ कुछ ऐसा
INDW vs SLW 1st T20I Team India Create History

INDW vs SLW 1st T20I Team India Create History: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मैच में 8 विकेट से जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया. ऐसा पहली बार है जब भारतीय महिला टीम ने किसी टी20 पारी में दूसरे और तीसरे विकेट के लिए 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी की है.  रविवार को श्रीलंकाई टीम ने भारत को जीत के लिए महज 122 रन का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने 14.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया.

भारतीय टीम 13 के स्कोर पर शेफाली (9) का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से स्मृति मंधाना ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 54 रन की साझेदारी की. स्मृति 4 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुईं. इसी के साथ स्मृति (Smriti Mandhana Four Thousand Runs Record) टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं.

मंधाना के पवेलियन लौटने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ तीसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 55 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान टीम दिलाई. जेमिमा ने 44 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 69 रन बनाए, जबकि कप्तान ने 15 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से काव्या कविंदी और इनोका रणवीरा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.

इससे पहले, टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने निर्धारित ओवरों में 6 विकेट खोकर 121 रन बनाए. टीम ने 18 के स्कोर पर कप्तान चामरी अथापथु (15) का विकेट गंवा दिया था.

यहां से विश्मी गुणरत्ने ने हसिनी परेरा के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की. हसिनी 20 रन बनाकर पवेलियन लौटीं, जिसके बाद गुणरत्ने ने हर्षिता माधवी के साथ 38 रन जोड़े. गुणरत्ने 43 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि हर्षिता माधवी ने 23 गेंदों में 21 रन की पारी खेली. मेजबान टीम की तरफ से क्रांति गौड़, श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट हासिल किया.

