T20 World Cup: भारत T20 वर्ल्ड कप से पहले खेलेगा सिर्फ एक वॉर्म-अप मैच, इस टीम से होगा सामना- रिपोर्ट

India vs South Africa Warm Up Match: भारतीय क्रिकेट टीम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप अभियान की तैयारियों में जुट जाएगी.

T20 World Cup: भारतीय क्रिकेट टीम अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड कप अभियान की तैयारियों में जुट जाएगी. टीम इंडिया 7 फरवरी को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. हालांकि, उससे पहले भारतीय टीम एक अभ्यास मैच भी खेल सकती है. रिपोर्ट की मानें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद, भारतीय टीम 1 फरवरी को तिरुवनंतपुरम से रवाना होगी और 3 फरवरी को मुंबई पहुंचेगी. जहां अगले दिन उसका वॉर्मअप मैच होना है. 

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 4 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में वॉर्मअप मैच खेलेगा. क्योंकि टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि टीम इंडिया यही एकमात्र अभ्यास मैच खेलेगी. 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आखिरी मैच खेला जाना है. 

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अभी तक वार्म-अप मैचों का शेड्यूल जारी नहीं किया है. रिपोर्ट की मानें तो सूर्यकुमार यादव की टीम का सामना एडन मार्कराम की टीम से होने की संभावना है. बांग्लादेश टीम की विश्व कप में भागीदारी को लेकर चल रही उलझन और विवाद के चलते वार्म-अप मैचों की घोषणा में देरी हुई है. बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड के शामिल होने की पुष्टि हो जाने के बाद, आईसीसी द्वारा सोमवार को वार्म-अप मैचों का कार्यक्रम घोषित किए जाने की उम्मीद है. 

भारत को ग्रुप ए में अपने पाकिस्तान, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और नामीबिया के साथ रखा गया है. पिछली बार उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका ग्रुप डी में कनाडा, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के साथ है. वे अपना पहला मैच कनाडा के खिलाफ 9 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेंगे.

