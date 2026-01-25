विज्ञापन
विशेष लिंक

लहसुन छीलना हुआ आसान, इस स्मार्ट ट्रिक से सेकंडों में होगा काम

Kitchen Hacks: अगर आप भी लहसुन का स्वाद पसंद करते हैं और अपनी हर फूड आइटम्स में इसे शामिल करना चाहते हैं, लेकिन इसको छीलना झंझटभरा लगता है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी आसान ट्रिंक जिससे आप कुछ सेंकेंडो में लहसुन को छील लेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
लहसुन छीलना हुआ आसान, इस स्मार्ट ट्रिक से सेकंडों में होगा काम
लहसुन छीलने की ये ट्रिक आएंगे आपके काम.

Lehsun Chilne Ka Aasan Tareeka: खाने में लहसुन डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है इस बात में कोई कंफ्यूजन नही है. कई तरह की ग्रेवी और ड्राई सब्जियों में इनका इस्तेमाल खूब किया जाता है. इस बात में कोई शक नहीं है कि लहसुन खाने का स्वाद बढ़ाता है लेकिन इस बात से भी कोई मना नहीं कर सकता है कि इसे छीलना बेहद मुश्किल और बोरिंग काम होता है. अगर आप भी लहसुन को छीलना बेहद बड़ा काम मानते हैं तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप आसानी से इसको छील लेंगे. अमूमन जब आप लहसुन को छीलते हैं तो उंगलियों में जलन और बदबू होती है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी ट्रिक वायरल हो रही है, जो लहसुन को छीलना आसान बना रहा है. 

बता दें लहसुन छीलने की इस ट्रिक को “Cook Easy With Rohan” ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. आप इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये ट्रिक इतनी सिंपल है. 

Latest and Breaking News on NDTV

क्या है लहसुन छीलने की माइक्रोवेव ट्रिक?

वीडियो में दिखाया गया है कि आपको लहसुन की एक पूरी गांठ लेनी है और उसको माइक्रोवेव में रख देना है. अब माइक्रोवेव को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए चालू करें. इसके बाद आप लहसुन को बाहर निकाल लें. बस आपका झंझट से भरा काम सेंकंडो में हो गया है. जैसे ही आप लहसुन को हल्के हाथों से दबाएंगे, उसके छिलके अपने आप अलग होने लगेंगे.

ऐसा क्यों होता है?

माइक्रोवेव को जब आप माइक्रोवेव में रखते हैं तो गर्मी की वजह से उसमें मौजूद नमी बाहर निकलती है. जिससे इसको छीलना आसान हो जाता है. ये तरीका बहुत ही आसान है बस आपको ध्यान रखना है समय का.

किन बातों का रखें ध्यान?

    •    माइक्रोवेव में 20 सेकंड से ज्यादा न रखें.
    •    लहसुन को किसी बंद डिब्बे में न डालें.
    •    ज्यादा मात्रा में लहसुन हो तो समय थोड़ा कम रखें.
    •    बच्चों को यह ट्रिक अकेले न करने दें.

तो अब अगली बार आप भी जब लहसुन छीलने जाएं तो इस ट्रिक की मदद से अपने इस झंझटी काम और आसान बना लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Microwave Garlic Hack, Garlic Peeling Trick, Easy Kitchen Hacks, Microwave Cooking Tips, Viral Food Hacks, Garlic Peel Easily, Cook Easy With Rohan, Kitchen Tips India, Garlic Cleaning Trick, Smart Cooking Hacks, Microwave Use Tips, Viral Kitchen Video, Easy Cooking Ideas, Garlic Hack India, Food Hacks Hindi
Get App for Better Experience
Install Now