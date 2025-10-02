Gold-Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट, खरीदने से पहले जानें लेटेस्ट रेट

वैश्विक बाजारों के दबाव की वजह से 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, कीमतें अभी भी ऑलटाइम हाई लेवल पर बनी हुई हैं. भारत के चार बड़े मेट्रो शहरों में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने के दाम में आज हल्की नरमी देखने को मिली है. चेन्नई में कीमतें सबसे अधिक हैं, जबकि मुंबई और कोलकाता में लगभग समान दरें चल रही हैं.

शहर 24 कैरेट सोने का भाव (₹/10 ग्राम) 22 कैरेट सोने का भाव (₹/10 ग्राम) चेन्नई 1,18,690 1,08,800 दिल्ली 1,18,840 1,08,950 मुंबई 1,18,690 1,08,800 कोलकाता 1,18,690 1,08,800 बेंगलुरु 1,18,690 1,08,800

चांदी की कीमत भी हाई लेवल पर

चांदी की कीमत भी ऑलटाइम हाई लेवल पर बने हुए हैं. चांदी की कीमतें 1,44,640 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही है. सोने की तरह ही बड़े शहरों में चांदी की कीमतों में लोकल टैक्स और मांग के अनुसार थोड़ा अंतर दिख सकता है.

कीमतों में क्यों आई गिरावट?

अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड

अमेरिका में डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में सुधार आने से सोने के भाव पर दबाव पड़ा है. डॉलर मजबूत होने पर, दूसरी करेंसी वाले निवेशकों के लिए सोना खरीदना महंगा हो जाता है.

मुनाफावसूली

रिकॉर्ड ऊंचाई पर कीमतें पहुंचने के बाद कई निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए बिकवाली की, जिससे भी कीमतों में थोड़ी नरमी आई है.

आगे क्या?

एक्सपर्ट का मानना है कि सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम है. भू-राजनीतिक तनाव और रिजर्व बैंकों की ब्याज दर नीतियों को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है. खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी करने से पहले 'IBJA' (Indian Bullion and Jewellers Association) की जारी दरों और अपने स्थानीय ज्वैलर द्वारा लगाए गए मेकिंग चार्ज और GST (3%) की जांच जरूर कर लें.