IND U19 vs AUS U19: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पारी और 58 रनों से रौंदा, पहले यूथ टेस्ट में ये 5 खिलाड़ी रहे हीरो

India Under-19 Beat Australia Under-19 By Innings And 58 Runs: भारत अंडर-19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच जारी दो मैचों की यूथ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 30 सितंबर से दो अक्टूबर के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया. जहां भारतीय टीम इस मैच को पारी और 58 रन से अपने नाम करने में कामयाब हुई है. ब्रिस्बेन में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 243 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसके जवाब में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 428 रनों का स्कोर खड़ा किया था. उसके बाद दूसरी पारी में कंगारू टीम को बढ़त बनाने के अलावा लीड उतारने की भी जरूरत थी. मगर वह बढ़त क्या बना पाती. वह लीड ही नहीं उतार सकी. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कुल 49.3 ओवरों की बल्लेबाजी की. इस बीच वह 127 रनों पर ही ढेर हो गए. जिसकी वजह से उन्हें पारी और 58 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

बात करें ब्रिस्बेन यूथ टेस्ट में टीम इंडिया के उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जिनका प्रदर्शन काबिलेतारीफ रहा, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

वैभव सूर्यवंशी

वैभव सूर्यवंशी यूथ टेस्ट सीरीज के पहले ही मुकाबले में काफी जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने महज 86 गेंदों में शतक जड़ा और बेहतरीन शुरुआत दिलाई. नतीजन टीम एक बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही.

वेदांत त्रिवेदी

यूथ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में वेदांत त्रिवेदी की तरफ से खेली गई पारी की जितनी सराहना की जाए, कम है. टीम के लिए उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 192 गेंदों का सामना किया. इस बीच 72.91 की स्ट्राइक रेट से 140 रन बनाने में कामयाब रहे. टीम इंडिया की तरफ से वह ब्रिस्बेन टेस्ट में सर्वोच्च स्कोरर रहे.

दीपेश देवेंद्रन

बल्लेबाजी में जहां वैभव सूर्यवंशी और वेदांत त्रिवेदी शतक जड़ने में कामयाब रहे. वहीं गेंदबाजी में दीपेश देवेंद्रन ने पहली पारी में 'पंजा', जबकि दूसरी पारी में तीन विकेट झटके. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में कुल 16.2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 45 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने कुल 8.3 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 16 रन खर्च करते हुए तीन सफलता प्राप्त की.

खिलन पटेल

पहले टेस्ट मुकाबले में खिलन पटेल केवल बल्ले से ही नहीं गेंद से भी धमाल मचाने में कामयाब रहे. टीम के लिए उन्होंने पहले पहली पारी में एक सफलता प्राप्त की. उसके बाद बल्लेबाजी में 49 रनों का योगदान दिया. इसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने तीन विकेट झटके. इस तरह पहले टेस्ट मुकाबले में वह बल्ले और गेंद दोनों से हिट रहे.

किशन कुमार

यूथ टेस्ट के पहले मुकाबले में किशन कुमार का भी प्रदर्शन लाजवाब रहा. टीम के लिए उन्होंने पहली पारी में तीन, जबकि दूसरी पारी में दो सफलता प्राप्त की. इस तरह इस मुकाबले में वह दोनों पारियों में मिलाकर पांच विकेट झटकने में कामयाब रहे.

