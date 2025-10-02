विजयादशमी पर MP में बड़ा हादसा, प्रतिमा विसर्जन के दौरान तालाब में गिरी ट्रॉली, 11 की मौत

Major Accident in Khandwa: विजयादशमी के दिन गुरुवार को मध्यप्रदेश में एक बड़ा हादसा हो गया. यहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में गए लोगों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पोखर में गिर गई. इस हादसे में 8 बच्चियों सहित 11 लोगों की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में हुई. यहां दुर्गा देवी की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कई लोग डूब गए. इंदौर (ग्रामीण) रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग ने बताया कि यह हादसा तब हुआ, जब पंधाना क्षेत्र में दुर्गा देवी की मूर्तियों को विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली श्रद्धालुओं समेत तालाब में पलट गई.

गोताखोरों की मदद से बचाव अभियान चलाया जा रहा

उन्होंने बताया, ‘‘अब तक तालाब से नौ श्रद्धालुओं के शव निकाले जा चुके हैं. पुलिस और प्रशासन के साथ ही राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बचाव अभियान जारी है. SDRF के एक और दल को मौके पर भेजा गया है.''



पुलिस ने बताया- 5-6 श्रद्धालु तालाक से तैर कर बाहर निकले

पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार श्रद्धालु ग्रामीण क्षेत्र के अलग-अलग पंडालों में नवदुर्गा उत्सव के दौरान स्थापित मूर्तियों को तालाब में विसर्जित करने जा रहे थे. उन्होंने बताया,‘‘हमें पता चला है कि हादसे के बाद पांच-छह श्रद्धालु तालाब से जीवित बाहर आ गए.'' पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि हादसे के कारण का पता लगाया जा रहा है.

सीएम मोहन यादव ने जताया दुख

खंडवा की घटना पर मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दुख जताया है. उन्होंने लिखा- खंडवा के ग्राम जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे अत्यंत दुखद हैं. शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं.

मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा

सीएम ने मृतकों के निकटतम परिजनों को ₹4-4 लाख की सहायता राशि तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. देवी मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोक संतप्त परिजनों को संबल हेतु प्रार्थना है.



