'टीमें भारत आने से डरती थीं', दिनेश कार्तिक ने गिनवाईं वजह क्यों हुआ भारत का सफाया

दक्षिण अफ्रीका के हाथों 2-0 से सफाया होने के बाद टीम इंडिया की आलोचना का सिलसला बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जब प्रदर्शन ऐसा हो, तो वो पूर्व क्रिकेटर कैसे शांत रह सकते हैं, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया और यहां तक पहुंचाया. सूपड़ा साफ होने के बाद पूर्व विकेटकीपर रहे और अब दिग्गज कमेंटेटर दिनेश कार्तिक ने कहा कि पूर्व में टीम भारत का दौरा करने से डरा करती थी, लेकिन अब वह हमारी परिस्थितियों में खेलने को लेकर पूरी तरह से भरोसा हासिल कर चुकी हैं. उन्होंने इस मुश्किल दौर बताते हुए इस पतन को रोकने के लिए कड़े फैसले लेने की अपील की.

कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में कहा, 'दुनिया की टीमें पूर्व में भारत आने से डरती थीं, लेकिन अब यही टीम हमारे यहां आने को लालायित हैं. पिछले 12 महीने में हमारा दूसरी बार सफाया हुआ है. भारत में खेली गईं पिछली 3 में से दो सीरीज हमारा सूपड़ा साफ हुआ है. यह भारत में टेस्ट में टीम इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल समय है. और इससे बाहर निकलने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं.'

कार्तिक ने खासतौर पर हाल ही में कई ऑलराउंडरों को खिलाने के लिए गौतम गंभीर को घेरते हुए नंबर-3 बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी चिंता जाहिर की. कार्तिक बोले, 'कुछ ज्यादा ही ऑलराउंडरों को खिलाया जा रहा है. नितीश रेड्डी ने पूरे घरेलू सीजन में 14 ओवर गेंदबाजी की है. पूरी सीरीज में भारत के दो ही बल्लेबाज ऐसे रहे, जो कुल रनों को सौ के पार ले जाने में सफल रहे, जबकि यही बात सात दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने की. वहीं, WTC सर्किल में टेस्ट की पहली पारी में भारत के नंबर-3 बल्लेबाजों का दूसरा सबसे खराब रिकॉर्ड है. इस क्रम पर बल्लेबाजों का औसत सिर्फ 26 का है. हमारा नंबर-3 बल्लेबाज कौन है? वॉशिंगटन सुदंर नंबर-3 पर खेलते हैं, साई सुदर्शन इस नंबर पर खेलते हैं. क्या कांट-छांट से टीम को मदद मिल रही है, या फिर हमें ज्यादा स्थिरता और नियमितता की जरूरत है.'

भारत अगली टेस्ट सीरीज संभवत: अगले साल अगस्त में खेलेगा. और कार्तिक ने उम्मीद जताई कि टीम इंडिया यह जीत भूलेगी नहीं. पूर्व स्टंपर ने कहा, 'अगला टेस्ट मैच सात महीने बाद है. क्या हम इस हार को भूलने जा रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है. हमें विचार करना होगा कि टीम इंडिया को वापसी करने और पूर्व की तरह अच्छा बनने के लिए किस बात की जरूरत है.'



