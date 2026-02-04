India vs Pakistan T20 World Cup Controversy Live Updates: 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच का बॉयकॉट करने पर रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को चेतावनी दी है कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ICC पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए उनका पूरा सालाना रेवेन्यू शेयर USD 35 मिलियन (लगभग 316 करोड़ रुपये) रोक सकता है. सूत्रों के अनुसार, 'अकेले पड़े' पाकिस्तान ने दूसरे क्रिकेट बोर्ड से संपर्क किया, लेकिन उन्हें अपने रुख के लिए कोई समर्थन नहीं मिला. इस विवाद के बीच, पाकिस्तान टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने पहले T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले कोलंबो पहुंच गई है. अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है, तो उसे बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है और उसे टूर्नामेंट से सस्पेंड भी किया जा सकता है.