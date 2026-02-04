India vs Pakistan T20 World Cup Controversy Live Updates: 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज मैच का बॉयकॉट करने पर रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को चेतावनी दी है कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ICC पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए उनका पूरा सालाना रेवेन्यू शेयर USD 35 मिलियन (लगभग 316 करोड़ रुपये) रोक सकता है. सूत्रों के अनुसार, 'अकेले पड़े' पाकिस्तान ने दूसरे क्रिकेट बोर्ड से संपर्क किया, लेकिन उन्हें अपने रुख के लिए कोई समर्थन नहीं मिला. इस विवाद के बीच, पाकिस्तान टीम नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने पहले T20 वर्ल्ड कप मैच से पहले कोलंबो पहुंच गई है. अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है, तो उसे बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है और उसे टूर्नामेंट से सस्पेंड भी किया जा सकता है.
T20 World Cup 2026 Live Updates: आईसीसी पाकिस्तान को दे सकता है बड़ा झटका
पीटीआई पहले ही सूत्रों के हवाले से खबर दे चुका है कि आईसीसी पाकिस्तान का सालाना राजस्व हिस्सा (लगभग 3.5 करोड़ डॉलर) रोक सकता है और उसी रकम से प्रसारकों को भुगतान कर सकता है. पीसीबी के एक सूत्र ने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पिछले सप्ताह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जानकारी देने से पहले बोर्ड के कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली थी, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड गंभीर नतीजों के लिए तैयार है.
IND vs PAK T20 World Cup 2026 Boycott Controversy Live: PCB को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है
ICC Warn PCB to Face Legal Action: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेतावनी दी है कि भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले टी20 विश्व कप मैच के बहिष्कार के कारण उसे टूर्नामेंट के आधिकारिक प्रसारक जियोस्टार की ओर से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. यह जानकारी पीसीबी के एक सूत्र ने मंगलवार को दी.
पाकिस्तान ने अपनी सरकार के निर्देश पर 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक उसने इस फैसले के कारणों को औपचारिक रूप से आईसीसी को नहीं बताया है.
IND vs PAK T20 World Cup 2026 Boycott Controversy Live: पाकिस्तान पर कानूनी कार्रवाई का खतरा
