IND vs NZ 5th T20I: वर्ल्ड कप की फाइनल XI पर मुहर का आखिरी टेस्ट, पिच का मिजाज, क्या बनेंगे रिकॉर्ड? जानें सबकुछ

India vs New Zealand, 5th T20I 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मैच महज औपचारिकता भर रह गया है. क्योंकि भारतीय टीम पहले सीरीज को अपने नाम कर चुकी है. मगर ब्लू टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सकारात्मक परिणाम के साथ उतरे. ऐसा ही कुछ इरादा कीवी टीम का भी होगा. कीवी टीम जारी सीरीज को जरूर गंवा चुकी है. मगर आखिरी मुकाबले को जीतकर वह टी20 वर्ल्ड कप में सकारात्मक माइंड सेट के साथ जाना चाहेगी.

सैमसन के कंधों पर रहेगी घरेलू मैदान पर रन बनाने की चुनौती

टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि सैमसन का होम ग्राउंड भी है. यहां पर स्टार विकेटकीपर खिलाड़ी के ऊपर अपने लोगों की बीच रन बनाने का प्रेशर रहेगा. टी20 वर्ल्ड कप के लिए सैमसन को आखिरी पलों में शुभमन गिल की जगह शामिल किया गया था. क्योंकि गिल रन नहीं बना पा रहे थे. सैमसन नहीं चाहेंगे कि वह भी गिल की तरह ही फैंस को निराश करें.

भारत बनाम न्यूजीलैंड 2026 पांचवें T20I मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम बातें

मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला.

तारीख और समय: 31 जनवरी, टॉस शाम 6.30 बजे, लाइव शाम सात बजे से.

स्थान: ग्रीनफील्ड स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम

पांचवें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

1- अभिषेक शर्मा, 2- संजू सैमसन (विकेटकीपर), 3- ईशान किशन/श्रेयस अय्यर, 4- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5- हार्दिक पंड्या, 6- रिंकू सिंह, 7- शिवम दुबे, 8- हर्षित राणा/अक्षर पटेल, 9- अर्शदीप सिंह, 10- जसप्रित बुमरा, 11- वरुण चक्रवर्ती/कुलदीप यादव

पांचवें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन

1- फिन एलन, 2- डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), 3- रचिन रविंद्र, 4- डैरिल मिचेल, 5- ग्लेन फिलिप्स, 6- मार्क चैपमैन, 7- मिचेल सैंटनर (कप्तान), 8- जैक फाउल्क्स/जेम्स नीशम, 9- माइकल ब्रैसवेल/ईश सोढ़ी, 10- काइल जैमीसन/मैट हेनरी, 11- जैकब डफी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पिछले पांच मैचों के परिणाम

भारतीय टीम को अपने पिछले पांच मुकाबलों में चार जीत, जबकि महज एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. वहीं न्यूजीलैंड को अपने पिछले पांच में से तीन मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.

पिच का मिजाज

त्रिवेंद्रम में दिन भर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. त्रिवेंद्रम में खेले गए पिछले दो मुकाबलों में भारतीय टीम को कामयाबी हासिल हुई है. ब्लू टीम ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करके हुए सफलतापूर्वक बचाव किया था. वहीं 2022 में दक्षिण अफ्रीकी टीम को 106 रनों पर ऑल आउट कर दिया था. जिससे उसे बड़ी जीत मिली थी.

क्या बनेंगे रिकॉर्ड

1- न्यूजीलैंड की तरफ से खबर लिखे जाने तक टिम साउथी ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 164 विकेट चटकाए हैं. अगले मुकाबले में अगर ईश सोढ़ी दो विकेट चटकाने में कामयाब होते होते हैं तो वह कीवी टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन जाएंगे.

2- पांचवें टी20 मुकाबले में टिम सीफर्ट 52 रन बनाने में कामयाब होते हैं तो वह न्यूजीलैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन जाएंगे.

3- सूर्यकुमार यादव को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने के लिए 33 रनों की जरूरत है. जिसके साथ ही वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले 12वें खिलाड़ी बन जाएंगे.

