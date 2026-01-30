Border 2 Box Office Collection Day 8: आठवें दिन बॉर्डर 2 की हुंकार, सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कूटे इतने करोड़

Border 2 Box Office Collection Day 8: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार चर्चा में बनी हुई है. फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में जबरदस्त कमाई कर सभी को चौंका दिया. देशभक्ति और दमदार एक्शन से भरी इस फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले ही दिन फिल्म ने 30 करोड़ रुपये की ओपनिंग लेकर यह साफ कर दिया था कि यह फिल्म लंबी रेस का घोड़ा है. दूसरे दिन 36.5 करोड़ और तीसरे दिन 54.5 करोड़ की बड़ी कमाई ने वीकेंड को पूरी तरह अपने नाम कर लिया. चौथे दिन सोमवार होने के बावजूद फिल्म ने 59 करोड़ की कमाई कर ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया. इस तरह सिर्फ 4 दिनों में फिल्म ने मजबूत पकड़ बना ली.

हालांकि वीकडेज में फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिली, जो हर बड़ी फिल्म के साथ आम बात है. पांचवें दिन फिल्म ने 20 करोड़ कमाए, छठे दिन 13 करोड़ और सातवें दिन 11.25 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके बावजूद बॉर्डर 2 ने पहले 7 दिनों में कुल 224.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया, जो इस साल की बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में इसे शामिल करता है. दर्शकों में फिल्म के देशभक्ति वाले इमोशन्स और सनी देओल का दमदार अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है. सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्म को खासतौर पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.

8वें दिन बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अब बात करें 8वें दिन की तो शुरुआती आंकड़ों की तो Sacnilk के मुताबिक फिल्म ने करीब 6.3 करोड़ रुपये की कमाई की है. यह आंकड़े लाइव डेटा पर आधारित हैं और फाइनल नहीं माने जा रहे. दूसरे शुक्रवार को आम तौर पर फिल्में थोड़ी धीमी हो जाती हैं, लेकिन वीकेंड आने के साथ दोबारा उछाल की उम्मीद जताई जा रही है. कुल मिलाकर फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन लगभग 230.55 करोड़ रुपये पहुंच चुका है. अगर यही रफ्तार बनी रही तो बॉर्डर 2 जल्द ही 250 करोड़ क्लब में एंट्री कर सकती है.

