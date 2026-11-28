भारत के बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले का मानना ​​है कि दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के दबाव के बावजूद मेहमान टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है. उन्होंने कहा कि टीम को टेस्ट के तीसरे दिन बल्लेबाजी में एडजस्टमेंट करने और पार्टनरशिप बनाने की जरूरत है. कोच ने रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन में शामिल न करने के पीछे का कारण भी बताया. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 116 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए हैं. न्यूजीलैंड द्वारा बनाए गए 356 रनों से भारतीय टीम अभी भी 240 रन पीछे है. बहुतुले ने कहा कि न्यूजीलैंड ने टाइट लाइन और लेंथ से बॉलिंग की, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि भारत ने उन एरिया की पहचान कर ली है, जिन्हें उन्हें गेंद से टारगेट करने की जरूरत है और वे जरूरी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे.

भारतीय कोच ने कहा,"सच कहूं तो, हमने पहचान लिया था कि हमें किस लेंथ पर बॉलिंग करनी है और बॉलर्स की तरफ से हमेशा उन लेंथ पर बॉलिंग करने की कोशिश होती है. एक सेशन में कई बार ऐसा होता है जब हम उन लेंथ पर बॉलिंग नहीं कर पाते और हम अगले सेशन में वह एडजस्टमेंट करते हैं. हमें इसका पक्का पता था और दूसरे सेशन में यही हुआ. मैंने जैसे पहले बताया कि कल पहले सेशन में हमारी लाइन और बेहतर हो सकती थी. मगर हमने दूसरे और तीसरे सेशन में अपनी लाइन और लेंथ में पक्का सुधार किया."

उन्होंने आगे कहा,"जब हमारे बल्लेबाजों की बात आती है, तो न्यूजीलैंड ने बेहतर लेंथ पर बॉलिंग की और अपनी लाइन के साथ भी अधिक टाइट थे. मुझे लगा कि यही फर्क था. हम अगले कुछ दिनों में कैसे खेलते हैं, यह भी जरूरी है."

बॉलिंग कोच को यह भी लगा कि पिच ने वेलिंगटन की सतह की तुलना में ज्यादा बाउंस और पेस के साथ बैट और बॉल के बीच अच्छा मुकाबला दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि अगले कुछ दिनों में जैसे-जैसे धूप निकलेगी, बैटिंग के लिए हालात और अधिक अच्छे हो सकते हैं.

उन्होंने कहा,"मुझे लगता है कि वेलिंगटन की तुलना में इसमें उछाल थोड़ा ज्यादा जरूर है. बाउंस अधिक है, और पेस भी ज्यादा है. जैसे-जैसे पिच सूखी हुई है, बाउंस और पेस बढ़ा है. हो सकता है, कल और परसों जैसे-जैसे धूप निकलेगी, बैटिंग के लिए यह बेहतर हो जाए. मगर फिर हमें देखना होगा कि यह कैसा रहता है. मुझे लगता है कि यह टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए एक आइडियल पिच रही है, जहां सभी स्किल्स का टेस्ट होता है."

बुमराह को क्यों नहीं मिला विकेट?

बहुतुले ने उस अनुभवी भारतीय गेंदबाज बुमराह का भी सपोर्ट किया, जिसने अभी तक उम्मीद के मुताबिक विकेट नहीं लिए हैं और जोर देकर कहा कि उनकी लय और अनुभव टीम के लिए कीमती है. भारतीय कोच ने कहा,"नहीं, मुझे लगता है कि वह बहुत अनुभवी बॉलर हैं. उन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मैच जीते हैं, और उनकी बॉलिंग रिदम भी बहुत अच्छी है. मुझे लगता है कि यह बस उस आखिरी कॉलम को भरने का सवाल है, जो मुझे लगता है कि वह सही समय पर कर पाएंगे."

उन्होंने आगे कहा कि बॉलर का अप्रोच कंडीशन और पिच की डिमांड से बनता है, साथ ही उन्होंने बताया कि उसने कई मौकों पर बल्लेबाजों को बीट किया है. जाहिर है कि वह एक ऐसे बॉलर हैं, जो पिच की डिमांड के हिसाब से अपने स्पेल डालते हैं. अगर उन्हें लगता है कि सीम मूवमेंट है, तो वह यह देखने के लिए थोड़ा अंदर से बॉल डाल सकते हैं कि सीम मूवमेंट बढ़ता है या नहीं. अगर पिच में ज्यादा पेस है, तो वह ऐसी डिलीवरी डाल सकते है, जो सच में बहुत तेज हो. इसलिए, मुझे लगता है कि वह जिस तरह से अपनी बॉलिंग करते हैं, उसमें वह अच्छी तरह से संतुलित हैं."

उन्होंने आगे कहा,"हालांकि, फिर से यह बस समय की बात है. उन्होंने मौके बनाए हैं और बल्लेबाज को कई बार बीट किया है. बॉलिंग के नजरिए से आपको हमेशा लगता है कि एक निश्चित फॉल्स-शॉट प्रतिशत है, जिस पर हमें भी विचार करना चाहिए. मुझे लगता है कि यह बस समय की बात है कि वह हमारी उम्मीद के मुताबिक विकेट कब लेंगे."

जडेजा क्यों प्लेइंग 11 से बाहर?

बहुतुले ने रवींद्र जडेजा को प्लेइंग इलेवन से बाहर रखने के भारत के फैसले के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि टीम कॉम्बिनेशन और पिच की मांग को देखते हुए चार फास्ट बॉलर को चुनना बेहतर विकल्प था. उन्होंने कहा,"नहीं, मुझे लगता है कि प्लेइंग इलेवन में हमें क्या चाहिए, यह तय करने में काफी क्लैरिटी थी. जडेजा एक जबरदस्त ऑलराउंडर हैं और निश्चित रूप से वह काम के होते. हालांकि, मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के लिए टॉप पर चार लेफ्ट-हैंडर की जरूरत थी. वॉशिंगटन सुंदर फिर से, एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज बन जाते हैं, क्योंकि वह लेफ्ट-हैंडर हैं. मुझे लगता है कि चार तेज गेंदबाज के साथ जाना सही तरीका था."

कोच ने आगे कहा,"जडेजा को भी इसके बारे में पता था, और बातचीत हमेशा बहुत क्लियर रही है. इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब तक कि आप एक बल्लेबाज को ड्रॉप करने और दूसरे ऑलराउंडर को लाने का फैसला न करें. मगर पिच की मांग ऐसी है कि हमें उन चार तेज गेंदबाज की जरूरत है ताकि वे रोटेट कर सकें और मौके बना सकें."

(आईएएनएस)

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