भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टी20 आज, फ्री में कहां देख पाएंगे लाइव

जब शनिवार को हेगले ओवल में होने वाले पांच मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा, तो सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी की संभावित वापसी पर होंगी. दो बार की टी20 विश्व चैंपियन, भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला काफी खास होगा, क्योंकि टीम इंडिया अपने 300वें टी20 मैच में मैदान पर उतरेगी. गुरुवार को इसी मैदान पर हुए हाई-स्कोरिंग मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद, भारत अब सीरीज में अपनी 1-0 की बढ़त को दोगुना करने की कोशिश करेगा.

गुरुवार को भारत ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे बड़ा रन चेज किया था. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और नमन धीर ने मेहमान टीम से मिले 226 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार प्रदर्शन किया था. अब टीम में सूर्यवंशी की वापसी हो सकती है, क्योंकि ईशान किशन दाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव (लो-ग्रेड एडक्टर स्ट्रेन) के कारण दूसरे मैच से बाहर हो गए हैं.

अगर सूर्यवंशी को खेलने का मौका मिलता है, तो उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर हो सकता है, क्योंकि दूसरा मैच भी उसी मैदान और उसी पिच पर खेला जाएगा, जहां पिछली बार दोनों पारियों को मिलाकर कुल 455 रन बने थे पिच के इस्तेमाल हो जाने के कारण, इस बार गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि पिच पर टूट-फूट होने की संभावना है.

सूर्यवंशी की वापसी से, भारत पारी की शुरुआत दो बाएं हाथ के बल्लेबाजों - सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा - के साथ कर सकता है, जबकि संजू सैमसन तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं. इससे न्यूजीलैंड के पास शुरुआत में ही ऑफ-स्पिनर को उतारने का मौका मिल सकता है - एक ऐसी स्थिति जिसके खिलाफ भारत को टी20 विश्व कप 2026 के दौरान काफी संघर्ष करना पड़ा था.

न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी कि वे मैच को आखिरी ओवर तक ले जाएं, खासकर तब जब पहले मैच में भारत को अच्छी शुरुआत मिली थी और क्राइस्टचर्च में ओस का भी असर था. हालांकि, वे जल्द से जल्द वापसी करना चाहेंगे, क्योंकि एक और हार का मतलब होगा कि पांच मैचों की इस सीरीज में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा.

भारत का यह 300वां T20I मैच होगा. पाकिस्तान (जिसने 304 मैच खेले हैं) के बाद, भारत इस फॉर्मेट में 300 मैच खेलने वाली दूसरी टीम बन जाएगी.

कब और कहां होगा मुकाबला

भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टी20 क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेला जाएगा. यह मैच 24 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.

कहां देख पाएंगे लाइव

यह मैच टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

फ्री में कहां देख पाएंगे

फैंस डीडी फ्री डिश पर डीडी स्पोर्ट्स पर इस मैच को फ्री में लाइव देख पाएंगे.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और भुवनेश्वर कुमार.

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट, फिन एलन, बेवॉन जैकब्स, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, काइल जैमीसन और ब्लेयर टिकनर.

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