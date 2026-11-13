INDIA अलायंस की ताकत घट जाएगी, शरद पवार की NCP के भाजपा संग जाने की अटकलों पर कांग्रेस

महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कई दिनों से उथल-पुथल मची है. दिवंगत नेता अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार वाले धड़े की एकजुटता की बातें कही जा रही हैं. कई राउंड की बैठकें हो गई हैं और सभी की भूमिकाओं को लेकर मंथन चल रहा है. ऐसी स्थिति में भविष्य के समीकरणों पर भी चर्चाएं तेज हैं. इस बीच कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का कहना है कि यदि शरद पवार ने पाला बदला तो फिर INDIA अलायंस कमजोर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार की सोच यह है कि एनसीपी का विलय कराकर शरद पवार गुट के 8 सांसदों का समर्थन परिसीमन विधेयक के लिए हासिल कर लिया जाए. कुल 15 से 16 सांसदों की और जरूरत है, जिसे पूरा करने के प्रयास चल रहे हैं.

पृथ्वीराज चव्हाण का दावा है कि मोदी परिसीमन बिल को जल्दबाजी में पास कराना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत है, जिसके लिए वे NCP सांसदों की मदद लेना चाहते हैं. परिसीमन के लिए ज़रूरी 15 अतिरिक्त वोटों के वास्ते BJP की नज़र NCP(SP) पर है. उन्होंने कहा कि शरद पवार गुट MVA का सहयोगी है, इसलिए मैं उनकी पार्टी के आंतरिक मामलों पर चर्चा नहीं करूंगा. उन्होंने कहा कि PM मोदी परिसीमन बिल को जल्दबाजी में ला रहे हैं, उन्होंने इसे महिला बिल की आड़ में पेश किया है. असल में वे परिसीमन ही कराना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को 15 से 16 अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत है. इसके लिए वे NCP के 8 सांसदों पर नज़र रखे हुए हैं. शरद पवार की विचारधारा वाम-मध्य (left-of-center) की रही है. उनके पिता 'पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी' में थे. वे फुले, शाहू और अंबेडकर की विचारधारा को मानते हैं. NCP के दोनों गुटों में भारी बेचैनी है. यह बेचैनी भारतीय राजनीति पर असर डालेगी. इसका असर 'INDIA' गठबंधन पर भी पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इससे हमारी कुल ताकत कम हो जाएगी. शरद पवार और अजित पवार गुटों के बीच भारी बेचैनी है.

चव्हाण ने माना- शरद पवार के जाने से कमजोर होगा INDIA अलायंस

पृथ्वीराज चव्हाण ने साफगोई के साथ माना कि एनसीपी के एक साथ आकर एनडीए में शामिल होने से अलायंस को झटका लगेगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर होने वाला कोई भी बदलाव सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगा और 'INDIA' गठबंधन को कमज़ोर करेगा. मैंने सोनिया गांधी के साथ महासचिव के तौर पर 6 साल तक काम किया है. उस समय 'विदेशी मूल' का मुद्दा उठा था. पवार, तारिक अनवर और संगमा ने यह मुद्दा उठाया था. सोनिया गांधी को इससे बहुत गहरी चोट पहुंची थी. फिर भी उदारता दिखाई थी. उन्होंने कई बड़े त्याग किए हैं. वे मूल रूप से इतालवी बोलती थीं, लेकिन उन्होंने हिंदी और अंग्रेज़ी पर महारत हासिल कर ली.

सोनिया का पवार ने विरोध किया था, पर उन्होंने बड़ा दिल दिखाया

चव्हाण ने कहा कि 'विदेशी मूल' के आरोपों से उन्हें सच में बहुत दुख पहुंचा था. लेकिन बाद में उनका बड़प्पन देखिए. उन्होंने 1999 में NCP के साथ गठबंधन करने की अनुमति दी. उन्होंने ऐसा BJP को रोकने के लिए किया था. यह साफ तौर पर उनके बड़े दिल को दर्शाता है.