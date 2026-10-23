IND vs NZ: खतरे में रोहित शर्मा की 4 साल पुरानी बादशाहत, कप्तान श्रेयस अय्यर को चाहिए सिर्फ 25 रन

सीरीज के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 225 बनाम 230 के मुकाबले में हरा दिया. मेहमान टीम के लिए अच्छी बात यह है कि उन्हें बार-बार जगह नहीं बदलनी पड़ेगी. दूसरा T20I भी हैगली ओवल में ही खेला जाएगा. इस दौरान श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के T20I कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने से बस कुछ ही रन दूर हैं. 24 अक्टूबर को जब भारतीय क्रिकेट टीम मौजूदा द्विपक्षीय सीरीज के दूसरे T20I मैच में न्यूजीलैंड का सामना करेगी, तब श्रेयस अय्यर के पास पूर्व भारतीय कप्तान के खास रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने का मौका हो सकता है.
भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा T20I कप्तान श्रेयस अय्यर को रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ 25 रनों की जरूरत है. अगर अय्यर कप्तान के तौर पर इस फॉर्मेट में 25 रन बना लेते हैं, तो वह एक कैलेंडर वर्ष में T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन जाएंगे.
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फिलहाल, 2022 में अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर रोहित शर्मा इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उस साल ओपनर रोहित शर्मा ने T20I फॉर्मेट में कप्तान के तौर पर 656 रन बनाए थे. अय्यर के नाम अभी 632 रन हैं. इसलिए, पूर्व कप्तान को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें बस 25 और रनों की जरूरत है. न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही सीरीज में श्रेयस अय्यर के रोहित शर्मा से आगे निकलने की पूरी संभावना है.
एक कैलेंडर वर्ष में T20I में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन:
- 656 रन, रोहित शर्मा, साल 2022
- 632 रन, श्रेयस अय्यर, साल 2026
- 484 रन, सूर्यकुमार यादव, साल 2026
- 466 रन, विराट कोहली, साल 2019
एक कैलेंडर वर्ष में T20I में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन
- 939 रन, बाबर आजम, साल- 2021
- 860 रन, केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंग, साल- 2024
- 849 रन, मुहम्मद वसीम, साल- 2024
- 784 रन, निजाकत खान, साल- 2024
- 735 रन बाबर आजम, साल- 2022
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