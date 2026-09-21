भारत-जापान टी20, फ्री में कैसे देखें LIVE मुकाबला?

भारत और जापान 22 सितंबर को तोचिगी प्रान्त के सानो इंटरनेशनल स्टेडियम में ऐतिहासिक वन-ऑफ टी-20 मैच खेलने वाली है. यह पहली बार होगा जब जापान की टीम भारत के खिलाफ मैच खेलने वाली है. दोनों टीमों के बीच यह पहल ('स्पोर्ट 75') जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान हुए समझौते से शुरू हुई. इस मैच में सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी पर होगी. हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ वैभव को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है. ऐसे में भारत की प्लेइंग इलेवन इस मैच में क्या होगी. इसपर सबकी नजर रहेगी.
भारत Vs जापान एक मात्र T20I कब है?
भारत Vs जापान मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा. यह मैच तोचिगी प्रान्त के सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा.
भारत Vs जापान मैच का टॉस किस समय होगा?
भारत Vs जापान मैच का टॉस सुबह 9:00 होगा और मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा
भारत Vs जापान मैच लाइव कहां देखें?
भारत Vs जापान मैच Fancode ऐप और वेबसाइट पर स्ट्रीम किया जाएगा. यह Sony Sports Network पर भी उपलब्ध होगा.
भारत Vs जापान मैच लाइव फ्री में कहां देखें?
भारत Vs जापान मैच लाइव फ्री में DD Bharati (DD Free Dish) पर देख सकते हैं.
𝗛𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆 𝗜𝗻 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴!— BCCI (@BCCI) September 4, 2026
India🇮🇳 🤝 Japan🇯🇵#TeamIndia set to play a historic T20I against Japan to launch the celebrations of the 7️⃣5️⃣th Anniversary of India-Japan Diplomatic Relations. 👏👏@CricketJapan
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भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, विपराज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर
जापान टीम
केंडल फ्लेमिंग (कप्तान), एलेस्टर फ्लेमिंग, कोहेई कुबोटा, डेक्लान सुजुकी, त्सुयोशी ताकाडा, माकोटो तानियामा, लाचलन यामामोटो लेक, बेंजामिन इटो डेविस, जेक कुसुडा नैर्न, रियो सकुरानो थॉमस, इब्राहिम ताकाहाशी, शोमा स्लेटर, वातरू मियाउची, शिराई पैटमोर (विकेट कीपर), चार्ली हारा हिंजेव
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