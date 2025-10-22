IND vs AUS 2nd ODI: क्या रंग दिखाएगी एडिलेड की पिच, प्लेइंग XI में होगी कुलदीप की वापसी, कैसा रहेगा मौसम? जानें तमाम बातें

भारतीय टीम की आलराउंडरों पर बहुत अधिक निर्भरता की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गुरुवार को होने वाले दूसरे वनडे में कड़ी परीक्षा होगी लेकिन एक बार फिर से सभी की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पर टिकी रहेगी जो अच्छा प्रदर्शन करके सीरीज बराबर करने में अपना योगदान देना चाहेंगे. तीन मैचों की सीरीज का पहले मैच में भारत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं रहा. बारिश के लगातार व्यवधान के कारण भारतीय बल्लेबाजी प्रभावित हुई और आखिर में उसे सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय गेंदबाज भी प्रभावित नहीं कर पाए थे लेकिन मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल जैसे गेंदबाजों को केवल 131 रन के लक्ष्य का बचाव करना था जो आसान काम नहीं था. एडिलेड ओवल में भी चुनौतियां अलग नहीं होंगी, क्योंकि मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों के सामने कड़ी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं.

क्या गुल खिलाएगी एडिलेड की पिच, कैसा रहेगा मौसम

एडिलेड में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है. मंगलवार को पूरे दिन तूफान आते रहे और मैच की पूर्व संध्या पर भी भारी बारिश हुई. लेकिन बुधवार को मौसम साफ रहने की संभावना है. इस सीज़न में यहां की पिचें काफी हद तक बल्लेबाजी के लिए अच्छी रही हैं जैसा कि दो शील्ड खेलों के दौरान देखा गया था, और उम्मीद है कि दूसरे वनडे के लिए भी ऐसा ही होगा. पिच से तेज गेंदबाजों को पेस और उछाल मिल सकता है, लेकिन बल्लेबाजी पर्थ जितनी मुश्किल नहीं होगी.

कितने बजे शुरू होगा मैच

मैच भारतीय समय सुबह 9 बजे शुरू होगा. टॉस 8:30 बजे होगा. मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉट-स्टार पर उपलब्ध होगी.

एडिलेड में कैसा है भारत का रिकॉर्ड

इस मैदान पर भारत ने अब तक कुल 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 9 मैच अपने नाम किए, जबकि पांच मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान एक मैच टाई रहा. भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 23 दिसंबर 1980 को इस मैदान पर पहला वनडे मैच खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन से जीत दर्ज की.

जनवरी 1986 में भारत ने यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और जीत दर्ज की, जबकि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा. भारत ने आखिरी मुकाबला 15 फरवरी 2015 को पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम इंडिया को 76 रन से जीत मिली थी.

क्या प्लेइंग इलेवन में होगा बदलाव

सबसे अहम सवाल प्लेइंग इलेवन का है. यशस्वी जायसवाल के बेंच पर बैठे रहने से जहां रोहित शर्मा पर दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कुलदीप के चयन ना होने पर भी सवाल हैं. इरफान पठान समेत कई दिग्गजों ने कुलदीप को मौका देने की बात कही है. कुलदीप आए तो सुंदर या हर्षित में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है. हालांकि, इसकी संभावना नहीं है कि दूसरे वनडे में भारतीय टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव करे.

ऐसी हो सकती है दोनों की प्लेइंग इलेवन:

भारत संभावित प्लेइंग XI: रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया संभावित प्लेइंग XI:ट्रेविस हेड, मिच मार्श (कप्तान), मैट शॉर्ट, मैट रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिच ओवेन, कूपर कोनोली/मार्नस लाबुशेन, मिशेल स्टार्क, नाथन एलिस, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड.

यह भी पढ़ें: ऋषभ पंत के चलते सरफराज खान को नहीं मिला मौका? रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा

यह भी पढ़ें: IND vs AUS 2nd ODI: रोहित-विराट की बल्लेबाजी पर लगा 'जंग'? जानिए क्या बोले भारत के बल्लेबाजी कोच