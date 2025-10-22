Gold Silver Price: सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट, कल भारत में और आएगी कमी!

Gold Silver Price Drop: बीते कुछ महीनों से लगातार ऊंचाई पर जा रहे सोना-चांदी की कीमत में बुधवार को बड़ी गिरावट आई है. धनतेरस, दिवाली के दिन तक सोना-चांदी के कीमत में तेजी थी. लेकिन बुधवार को इंटरनेशनल मॉर्केट में सोना-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई. इसका असर भारत में भी देखने को मिला. बुधवार को भारत में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमतों में 3,700 रुपए से अधिक और चांदी की कीमतों में करीब 10,600 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई. लेकिन जानकारों का कहना है कि सोना-चांदी की कीमत में कल यानि की गुरुवार से भारत में बड़ी गिरावट देखी जाएगी.

भारत में सोना की कीमत में कितनी आई गिरावट

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,23,907 रुपए हो गई है. इससे पहले सोने की कीमत 1,27,633 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो सोने की कीमतों में 3,726 रुपए की कमी को दर्शाता है.



22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,13,499 रुपए हो गई है, जो कि इससे पहले 1,16,912 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 92,930 रुपए हो गया है, जो कि पहले 95,725 रुपए प्रति 10 ग्राम था.

चांदी की कीमत में 10 हजार से अधिक की गिरावट

सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई है. चांदी की कीमत 10,549 रुपए घटकर 1,52,501 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,63,050 रुपए प्रति किलो थी. दीपावली की छुट्टी के चलते मंगलवार बुलियन बाजार बंद रहा था. इसे पहले आखिरी बार कीमतें सोमवार को जारी की गई थीं.

वायदा बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों ने गिरावट

हाजिर बाजार के साथ वायदा बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 5.21 प्रतिशत कम होकर 1,21,590 रुपए हो गई है. चांदी के 05 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 3.09 प्रतिशत कम होकर 1,45,680 रुपए हो गई है.

गुरुवार को भारतीय बाजार में और गिरेगा दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. कॉमैक्स पर सोना 1.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,043.19 डॉलर प्रति औंस पर था. चांदी 0.29 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47.53 डॉलर प्रति औंस पर थी. जानकारों का कहना है कि गुरुवार से भारतीय बाजार में सोना-चांदी की कीमत में और गिरावट आएगी.

सोने-चांदी की कीमत में गिरावट की वजह

सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह वैश्विक स्तर पर कीमती धातुओं की आपूर्ति का बढ़ना है. इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर स्थिरता के संकेत और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर नरम रुख को माना जा रहा है. अब देखना है कि रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद गुरुवार को भारत में सोना-चांदी की कीमत में कितनी गिरावट आती है.

