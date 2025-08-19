India Asia Cup 2025 Squad: टीम इंडिया के सेलेक्शन में ये 5 बड़ी बातें बनी चर्चा का विषय

Asia Cup 2025 Squad : बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है.सूर्यकुमार यादव टीम के कप्तान हैं, जबकि शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है. ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल टीम से बाहर हो गए हैं. टीम में बतौर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को जगह मिली है. वहीं, बतौर ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को जगह दी गई है.ऐसे में जानते हैं एशिया कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम के सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें क्या है.

1- शुभमन गिल बने उप्तान

एशिया कप की इस टीम में सबसे बड़ी बात शुभमन गिल हैं, गिल को टी-20 टीम का नया उपकप्तान बनाया गया है. गिल का प्रदर्शन हाल में बतौर टेस्ट कप्तान इंग्लैंड दौरे पर शानदार रहा था, गिल ने 5 टेस्ट मैचों में 754 रन ठोके थे. गिल को उपकप्तान बनाने का सीधा सा मकसद है कि अब टीम चयनकर्ता गिल को तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी मान रहे हैं.

2- यशस्वी जायसवाल को नहीं मिली जगह

भारत के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का चयन टीम में नहीं हुआ है. जायसवाल को स्टैंड बाय के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. बता दें कि युवा जायसवाल ने 23 टी-20 इंटरनेशनल में 723 रन बनाए हैं. आखिर बार जायसवाल ने भारत के लिए टी-20 इंटरनेशनल मैच जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

3-श्रेय्यर अय्यर भी टीम में नहीं.

अय्यर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शानदार परफॉर्मेंस किया था और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. अय्यर ने भारत के लिए अबतक 51 T20I मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 136.12 की स्ट्राइक रेट और 30.66 के औसत से 1104 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक भी लगाए थे. वहीं,अय्यर ने आईपीएल 2025 में खेले 17 मैचों में 175.07 की स्ट्राइक रेट से 604 रन बनाए थे, उन्होंने आईपीएल में 6 अर्धशतक जमाने का कमाल किया था. बता दें क अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स फाइनल तक पहुंची थी.

4-आईपीएल 2025 के पर्पल कैप और ऑरेंज कैप होल्डर को नहीं मिली जगह

आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप का अवार्ड जीतने वाले साई सुदर्शन को भी एशिया कप की टीम में शामिल नहीं किया गया है. बता दें कि गुजरात टाइटन्स के साई सुदर्शन ने आईपीएल 2025 में 15 मैचों में कुल 759 रन बनाए थे. हाल ही में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी मौका मिला था. सुदर्शन के टी-20 करियर की बात करें तो इस बल्लेबाज ने अबतक 60 मैच खेलकर 2271 रन बनाए हैं. टी-20 में साई सुदर्शन के नाम कुल दो शतक दर्ज है.

5-पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं मिली जगह

वहीं, आईपीएल 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को भी एशिया कप की टीम में शामिल नहीं किया गया है. IPL 2025 में कृष्णा ने 25 विकेट लिए थे. कृष्णा ने 15 मैचों में कुल 25 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी. (Prasidh Krishna). कृष्णा ने अबतक 5 T20I मैच खेले हैं और कुल 8 विकेट लेने में सफल रहे हैं. इसके अलावा ओवरऑल टी-20 में कृष्णा ने 97 मैच खेलकर 106 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की है.

Surya Kumar Yadav (C), Shubman Gill (VC), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (WK), Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (WK), Harshit Rana,…

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह