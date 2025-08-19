मैं उठा तो देखा पापा की लाश ड्रम में... अलवर में 8 साल के मासूम ने खोले कत्ल की रात के राज

राजस्‍थान के अलवर में उत्तर प्रदेश के मेरठ जैसा ही एक कांड हुआ है. यहां के खैरथल जिले के किशनगढ़बास में एक पुरुष का शव नीले ड्रम में बरामद हुआ है. यह शव यूपी के रहने वाले हंसराज का है. पुलिस ने इस मामले में हंसराज की पत्नी सुनीता और उसके प्रेमी मकान मालिक जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है. आपको जानकर हैरानी होगा जब आप यह जानेंगे इस पूरी घटना का सारा राज हंसराज के बड़े बेटे हर्षल ने बयां किया है. कत्‍ल वाली रात को आखिर हुआ क्‍या, इसका राज आठ साल के मासूम हर्षल ने किया है.

बच्‍चे ने खोले राज

हर्षल ने पूरी रात का सच बयां करते हुए कई बड़े राज से पर्दा उठाया है. हर्षल ने बताया है कि उसके पापा हंसराज, मां सुनीता और अंकल जितेंद्र ने घटना वाली रात को एक साथ शराब पी थी. मां ने दो पैग लिए थे. जबकि अंकल और पापा ने ज्यादा शराब पी थी. शराब पीने के बाद पापा उसकी मां को मारने लगे. इस पर अंकल ने उनको बचाया. इस दौरान उसकी मम्मी ने तीनों बच्चों को सोने के लिए भेज दिया और उन्‍हें सुला दिया.

'पापा बेड पर पड़े थे'

रात के समय जब हर्षल की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पापा बेड पर पड़े हुए हैं. सुबह जब वह उठा तो देखा कि पापा उसी तरह से बेड पर पड़े हुए थे. लेकिन उसने यह भी देखा कि बेड के पास ही उसकी मम्मी और अंकल खड़े हुए हैं. हर्षल ने बताया कि कुछ देर में उसके अंकल और मम्मी ने एक नीले ड्रम, जिसमें पानी भरा हुआ था, उसको खाली किया और उसमें पापा को डाल दिया. इसके बाद उन्‍होंने ड्रम में नमक डालकर उसको छुपा दिया.

भट्टे में थी जलाने की योजना

हर्षल के अनुसार इसके जितेंद्र और उसकी मां, ड्रम को लेकर एक ईंट के भट्टे पर पहुंचे. भट्टे पर काम करने वाले कुछ लोग अंकल के जानने वाले थे, इसलिए वो लोग वहां गए थे. लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस वहां पहुंच गई. दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया. मासूम हर्षल ने बताया कि उसके पापा उसकी मम्मी के साथ मारपीट करते थे और बीड़ी पीकर उससे मां को जलाते थे. हर्षल बताया कि 15 अगस्त को तो उसके पिता ने गुस्से में उसके ऊपर भी ब्लेड से हमला किया था.

हर्षल ने बताया कि उसके मकान मालिक अंकल जितेंद्र आए दिन उसके घर आते थे और उसकी मां के साथ रहते थे. वो उनको प्यार करते थे और टॉफी चीज लाकर देते थे. उसके अंकल ने उसका एडमिशन स्कूल में करवाया था. लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही उसके पिता ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी.