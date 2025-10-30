विज्ञापन
IND Women vs AUS Women: आज के साथ-साथ रिजर्व डे का दिन भी बारिश की चढ़ा भेंट तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

India Women vs Australia Women, ICC Women's World Cup 2025: आज के साथ-साथ रिजर्व डे का मैच भी हुआ रद्द तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? यहां है जवाब.

India Women vs Australia Women
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल नवी मुंबई में खेला जाएगा.
  • नवी मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे मैच और रिजर्व डे पर भी खेल प्रभावित होने की संभावना है.
  • ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सात में से छह मैच जीते और अंकतालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था.
India Women vs Australia Women, ICC Women's World Cup 2025: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेले जाने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल का आगाज कुछ देर में शुरु होने वाला है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मैच नवी मुंबई स्थित डॉ डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि, मैच शुरु हो. उससे पहले नवी मुंबई से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. यहां लगातार बारिश हो रही है. जिसकी वजह से मैच का मजा किरकिरा हो सकता है.

यही नहीं मैच को कवर करने नवी मुंबई पहुंचे हमारे रिपोर्टर का यह भी कहना है कि रिजर्व डे के दिन भी बारिश होने की प्रबल संभावना है. कई क्रिकेट प्रेमियों के सवाल हैं कि अगर आज के साथ-साथ रिजर्व डे का दिन भी बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो फाइनल का टिकट किस टीम को प्राप्त होगा? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

ग्रुप स्टेज के दौरान आगे रहने वाली टीम को फाइनल का टिकट प्रदान किया जाएगा. ग्रुप चरण के दौरान ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम का प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने 7 में से 6 मैचों में जीत हासिल की थी, जबकि एक मैच उनका बारिश की भेंट चढ़ गया था. इसके बावजूद वह 13 अंक लेकर अंकतालिका में टॉप पर काबिज थीं.

वहीं भारतीय महिला टीम को अपने 7 मैचों में से 3 में जीत मिली थी, जबकि इतने ही मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था. इसके अलावा एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था. नतीजन टीम 7 अंकों के साथ चौथे पायदान पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश की थी.

ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेले जाने वाला आज का मैच आज के साथ-साथ रिजर्व डे में भी पुरा नहीं हो पाता है तो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम को फाइनल राउंड का टिकट प्रदान कर दिया जाएगा. क्योंकि उन्होंने ग्रुप स्टेज में भारतीय महिला टीम से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था.

India Women, Australia Women, Cricket
