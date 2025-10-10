IND vs WI: जयसवाल ने पांचवीं बार टेस्ट में पार किया 150 का स्कोर, 148 सालों में ये रिकॉर्ड बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज

Yashasvi Jaiswal Script History: यशस्वी जायसवाल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एक बार फिर अपना जलवा दिखाया. जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक जड़ा. जायसवाल ने अपने शतक के लिए 145 गेंदें ली. जायसवाल ने दिन का खेल खत्म होने तक 253 गेंदों में 22 चौके की मदद से 173 रन बनाए. जायसवाल ने दूसरे विकेट के लिए साई सुदर्शन के साथ मिलकर 193 रनों की साझेदारी की और इस साझेदारी के दम पर भारतीय टीम स्टंप्स पर 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बनाने में सफल हुई. जायसवाल ने इस दौरान कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए, लेकिन एक रिकॉर्ड काफी खास रहा.

148 सालों में ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज

जायसवाल ने टेस्ट में सात शतक जड़े हैं और इसमें से पांच बार वह 150 या उससे अधिक का स्कोर करने में सफल हुए हैं. टेस्ट क्रिकेट में 24 साल का होने से पहले तक जायसवाल के अलावा सिर्फ डॉन ब्रैडमैन ही उनसे अधिक मौकों पर 150 या उससे अधिक का स्कोर कर पाए हैं. 24 की उम्र छूने तक ब्रैडमैन ने 8 बार 150 या उससे अधिक का स्कोर किया है.

जुलाई साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू वाले जायसवाल लगातार बेहतरीन पारी खेल रहे हैं. जायसवाल अपने डेब्यू के बाद से सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज हैं. उनके डेब्यू के बाद से भारतीय ओपनर मिलाकर 6 शतक लगा पाए है. वहीं जायसवाल के डेब्यू से अन्य सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो बैन डकेट 4 शतक लगा पाए हैं. यह दिखाता है कि जायसवाल किस फॉर्म को लगाता बनाए रखे हुए हैं.

ऐसा रहा पहले दिन का हाल

भारतीय क्रिकेट टीम ने अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए थे. यशस्वी जायसवाल 173 और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. भारत के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। दोनों ने पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी की. पहले विकेट के रूप में केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए. 54 गेंद की अपनी पारी में राहुल ने 5 चौके और 1 छक्का लगाया.

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए साई सुदर्शन ने खराब फॉर्म को पीछे छोड़ा और टीम मैनेजमेंट के किए भरोसे को सही साबित करते हुए 165 गेंद पर 12 चौकों की मदद से 87 रन की पारी खेली. सुदर्शन अपना पहला टेस्ट शतक लगाने से चूक गए, लेकिन जायसवाल के साथ दूसरे विकेट के लिए निभाई 193 रन की साझेदारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.

यशस्वी जायसवाल पहले दिन के खेल का मुख्य आकर्षण रहे. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेस्ट करियर का 7वां शतक लगाया. जायसवाल शतक को बड़े शतक में बदलने के लिए जाने जाते हैं और इस टेस्ट में भी अपनी इस आदत को सही साबित कर चुके हैं.

जायसवाल 253 गेंद पर 22 चौकों की मदद से 173 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनके साथ क्रीज पर शुभमन गिल हैं. गिल 68 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर खेल रहे हैं. गिल और जायसवाल के बीच 67 रन की साझेदारी हो चुकी है. वेस्टइंडीज के लिए दिन के गिरे दोनों विकेट जोमेल वार्रिकन ने लिए हैं.

यह भी पढ़ें: IND vs WI: 23 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल का डबल धमाका, सचिन-युवराज-विराट के कल्ब में हुए शामिल

यह भी पढ़ें: IPL ऑक्शन 2026 की तारीख आई सामने, खिलाड़ी 15 नवंबर तक होंगे रिटेन, कई बड़े नामों के रिलीज होने की संभावना