IND vs WI: 23 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल का डबल धमाका, सचिन-युवराज-विराट के कल्ब में हुए शामिल

Yashasvi Jaiswal Record: टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और ये बहुत हद तक सही भी साबित हुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल (नाबाद 40, 78 गेंद) और राहुल (54 गेंदों में 38 रन) ने 58 रनों की साझेदारी कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन राहुल बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन की गेंद पर विकेटकीपर टेविन इमलाच द्वारा स्टंप आउट हो गए. इसके बाद जायसवाल ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और 145 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का सातवां शतक लगाया है और डबल धमाका किया है.

यशस्वी जायसवाल का डबल धमाल

भारतीय क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल ने शानदार उपलब्धि अपने नाम की है. 23 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7वां शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही वे इस उम्र में भारत के लिए सबसे अधिक टेस्ट शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

लिस्ट कुछ इस प्रकार है

सचिन तेंदुलकर – 11 शतक

यशस्वी जायसवाल – 7 शतक

रवि शास्त्री – 5 शतक

दिलीप वेंगसरकर – 5 शतक

इसके साथ ही अपनी शानदार शतकीय पारी की बदौलत जायसवाल ने अपनी बैटिंग का लोहा तो मनवाया ही साथ ही भारतीय क्रिकेट में अपने नाम एक और बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज कराया है. महज 23 साल की उम्र में यशस्वी जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन पूरे कर लिए हैं इस उपलब्धि के साथ वे उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने कम उम्र में यह मुकाम हासिल किया है.

जायसवाल से पहले 23 साल की उम्र में 3 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर – 8,696 रन

विराट कोहली – 5,052 रन

युवराज सिंह – 3,853 रन

सुरेश रैना – 3,350 रन

रवि शास्त्री – 3,224 रन

यशस्वी जायसवाल – 3,000 रन

इन आंकड़ों से साफ है कि जायसवाल भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं. साल 2023 में डेब्यू करने के बाद से उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है और अब इतनी कम उम्र में इस खास क्लब में शामिल होकर उन्होंने अपने करियर में एक रिकार्ड शामिल कर लिया है.