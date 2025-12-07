विज्ञापन

बिग बॉस 19 फिनाले टॉप 5 से हुआ पहला इविक्शन? ये कंटेस्टेंट सबसे पहले हुआ फिनाले रेस से बाहर

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से बड़ी खबर सामने आई है कि तान्या मित्तल सीजन के टॉप 4 में एंट्री से पहले इविक्ट हो गई हैं. 

बिग बॉस 19 के फिनाले में टॉप 4 से इविक्ट हुईं तान्या मित्तल?
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से एक शॉकिंग अपडेट सामने आया है. एक्स पेज फिल्म विंडों के अनुसार, तान्या मित्तल इविक्ट हो गई हैं, जिसके बाद फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, अमाल मलिक और प्रणीत मोरे टॉप 4 की तरफ बढ़ चुके हैं. इस खबर से फैंस को झटका लगा है. सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके टॉप 2 में होने की बात कहते हुए दिख रहे हैं. जबकि एक यूजर ने लिखा, फेक लोग 5 में आ गए बहुत है. तान्या को 10 में ही जाना चाहिए था. क्योंकि उसके बाद सिर्फ रोई है पित्तल. इसके अलावा कुछ एक्स पेज में दावा किया जा रहा है कि प्रणीत मोरे पहले कंटेस्टेंट हैं, जो बिग बॉस 19 के टॉप 5 में इविक्ट होने वाले पहले कंटेस्टेंट हैं. 

ग्वालियर की रहने वाली हैं तान्या मित्तल

तान्या मित्तल मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर खास लोकप्रियता हासिल की और अब 'बिग बॉस 19' में टॉप 5 में जगह बना ली. इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर तेजी से उनकी फॉलोअर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. तान्या मित्तल मॉडलिंग और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं. उन्होंने मिस टूरिज्म एशिया 2018 का खिताब जीता और लेबनान में आयोजित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

तान्या मित्तल का परिवार कौन है 

तान्या के परिवार की बात करें तो उनके पिता, रवि मित्तल, नोएडा में रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी मां, सुनीता मित्तल, एक होममेकर हैं. भाई, अमृतेश मित्तल, पिता के बिजनेस में उनका साथ देते हैं. परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य उनके 88 वर्षीय दादा, राजेंद्र प्रसाद, हैं. 

बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल ने खींचा ध्यान

'बिग बॉस 19' में तान्या मित्तल ने शुरुआत से ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. उन्हें अक्सर 'फेक गर्ल' का टैग दिया गया, लेकिन इसने उनके आत्मविश्वास को कम नहीं किया. शो में उनके बोल्ड अंदाज और आत्मविश्वास ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. उन्होंने अपना गेम प्लान बहुत ही समझदारी और स्मार्ट तरीके से तैयार किया. तान्या ने सोशल मीडिया के अनुभव का इस्तेमाल कर शो में अपना कंटेंट तैयार किया, जो दर्शकों को काफी पसंद आया और उन्हें लगातार चर्चा में बनाए रखा. शो में तान्या मित्तल के कई विवादित और अजीबोगरीब पल भी देखने को मिले. 

कॉन्ट्रोवर्सी में जब आईं तान्या मित्तल

तान्या मित्तल ने टीवी एक्ट्रेस और को-कंटेस्टेंट अशनूर कौर और अन्य कंटेस्टेंट्स पर कई बार टिप्पणियां कीं, जिससे उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अपनी गलतियों से सीख लेती हुई तानिया ने अपने अंदाज में खेल खेलना जारी रखा. अमाल मलिक के साथ उनका 'भैया-बहन' वाला पल और शो में किए गए अमीर होने के दावों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया.

