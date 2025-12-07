विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता फिर होगी शुरू, रेसिप्रोकल टैरिफ सुलझाने पर रहेगा फोकस

भारत और अमेरिका प्रस्तावित बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जो द्विपक्षीय व्यापार को मौजूद 190 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलीयन डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता फिर होगी शुरू, रेसिप्रोकल टैरिफ सुलझाने पर रहेगा फोकस

भारत और अमेरिका के बीच तीन दिवसीय व्यापार वार्ता 10 दिसम्बर से फिर शुरू हो रहा है. एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारत आ रहा है. अमेरिकी टीम का नेतृत्व उप-अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) रिक स्वित्ज़र करेंगे. उद्योग संघ FICCI के AGM में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पिछले ही हफ्ते 28 नवंबर को कहा था कि, "भारत अमेरिका के साथ दो मोर्चों पर व्यापार वार्ता कर रहा है. अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है. इसके साथ ही, रेसिप्रोकल टैरिफ मुद्दे को सुलझाने के लिए एक रूपरेखा व्यापार समझौते पर अलग से बातचीत हो रही है. अमेरिका के साथ समानांतर बातचीत चल रही है. सही रास्ता ढूंढने में बस कुछ ही समय लगेगा. हमें उम्मीद है कि इसी कैलेंडर वर्ष में कोई समाधान निकल आएगा",

हालांकि वाणिज्य सचिव ने आगाह किया था कि व्यापार वार्ता में सिर्फ एक मुद्दे पर मतभेद की वजह से देरी की भी संभावना रहती है. राजेश अग्रवाल के मुताबिक, कुछ मुद्दों पर राजनीतिक निर्णय लेना बांकि है.

कई चरणों में होगी बातचीत

भारत का मानना ​​है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता तभी लाभदायक होगा, जब अमेरिका द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में काफी समय लगेगा. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई चरण होंगे. पहले चरण में पारस्परिक शुल्कों के मुद्दे पर मुख्य फोकस होगा.

अमेरिका भारतीय एक्सपोर्टरों के टॉप डेस्टिनेशन बना

वाणिज्य मंत्रालय ने 17 नवंबर को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के ताजा आकड़े जारी करते हुए कहा था कि, अप्रैल-अक्टूबर, 2025 की अवधि के दौरान अमेरिका भारतीय एक्सपोर्टरों के टॉप डेस्टिनेशन बना रहा. भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट अप्रैल-अक्टूबर, 2024 के दौरान 47.32 अरब अमेरिकी डॉलर था जो अप्रैल-अक्टूबर, 2025 के दौरान बढ़कर 52.12 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया.

हालांकि, इस साल अक्टूबर महीने के दौरान कुछ गिरावट दर्ज हुई है. अक्टूबर, 2024 में भारत से अमेरिका कुल एक्सपोर्ट 6.9 अरब अमेरिकी डॉलर था जो अक्टूबर, 2025 में घटकर 6.3 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया.

दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू हुई थी. 13 फरवरी, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अक्टूबर-नवंबर, 2025 तक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के पहले tranche को तैयार करने को लेकर समझौता हुआ था.

भारत और अमेरिका प्रस्तावित बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए जो द्विपक्षीय व्यापार को मौजूद 190 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 बिलीयन डॉलर तक बढ़ाना चाहते हैं. भारत और अमेरिका के वार्ताकारों के बीच अब तक 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, अंतिम दौर की बातचीत 15-17 अक्टूबर, 2025 को वाशिंगटन में हुई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India US Trade Talks, India US Trade Talks In Hindi, India Us Trade Talks Latest Updates, India US Trade Talks NEWS, India US Trade Talks In Coming Days
Get App for Better Experience
Install Now