IPL ऑक्शन 2026 की तारीख आई सामने, खिलाड़ी 15 नवंबर तक होंगे रिटेन, कई बड़े नामों के रिलीज होने की संभावना

IPL 2026 Auction Date Announced: आईपीएल 2026 से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस सीज़न की मिनी नीलामी दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नीलामी भारत में ही होने की संभावना है और इसकी संभावित तारीख 13 से 15 दिसंबर हो सकती हैं. इसके साथ ही रिटेंशन की अंतिम तारीख 15 नवंबर तय होने की उम्मीद है. तब तक यह साफ हो जाएगा कि कौन से खिलाड़ी अपनी टीमों के साथ बने रहेंगे और किसे रिलीज किया जाएगा. कई दिग्गज खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर पहले से ही चर्चा तेज है, जिनमें संजू सैमसन और वेंकटेश अय्यर जैसे नाम शामिल हैं.

🚨 IPL 2026 AUCTION ON DECEMBER 🚨



- Auction is likely to happen December 13-15 window. 🏆 The Retention deadline on November 15th.



CSK is likely to release Hooda, Shankar, Tripathi, Sam Curran and Conway. pic.twitter.com/RqSZrSFOJO — Johns. (@CricCrazyJohns) October 10, 2025

CSK और RR कर सकती हैं बड़े बदलाव

क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) इस नीलामी से पहले सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को रिलीज़ कर सकती हैं. पिछला सीज़न आखिरी स्थान पर खत्म करने वाली सीएसके अपनी टीम में बड़े बदलाव करने की योजना में है. रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद टीम पहले ही पुनर्गठन के दौर से गुजर रही है.

वहीं, राजस्थान रॉयल्स, जो पिछले संस्करण में दूसरे सबसे निचले स्थान पर रही थी, कुछ महंगे खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर सकती है. पहले खबरें आई थीं कि संजू सैमसन फ्रैंचाइज़ी छोड़ सकते हैं, लेकिन राहुल द्रविड़ के कोच पद से हटने के बाद माना जा रहा है कि टीम उन्हें बनाए रखने के लिए हरसंभव कोशिश करेगी.

कैमरून ग्रीन पर नज़रें

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैमरून ग्रीन इस नीलामी में सबसे ज्यादा मांग वाले खिलाड़ी हो सकते हैं. यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर पिछले आईपीएल सीज़न में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह फिट हैं. उनकी ऑलराउंड क्षमताओं के कारण कई फ्रैंचाइज़ियां उन्हें टीम में शामिल करने को लेकर उत्सुक दिख रही हैं. आईपीएल 2026 की इस मिनी नीलामी को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में पहले से ही उत्साह है, और माना जा रहा है कि इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.