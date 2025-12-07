विज्ञापन
Ground Report: अफरा-तफरी कम लेकिन मुश्किलें बरकरार... दिल्ली एयरपोर्ट पर आज कुछ ऐसा दिखा नजारा

लगेज की समस्या अभी भी है  लेकिन एयरलाइंस और प्रशासन के निर्देशों के बाद सामान लौटाने की प्रक्रिया शुरू  हुई है. कई यात्रियों को उनका लगेज मिलना शुरू हो गया है, पर टर्मिनल के कुछ हिस्सों में अभी भी बैग और ट्रॉली का अंबार नजर आता है.

  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की लगभग 109 फ्लाइट्स रद्द की गई है. स्थिति में पहले से सुधार है.
  • टर्मिनल-1 पर सबसे अधिक करीब पचास इंडिगो फ्लाइट्स रद्द हुईं, जिससे यात्री निराश और थके हुए नजर आए.
  • सऊदी अरब से आए कुछ यात्रियों को दो दिन से अधिक इंतजार के बाद कोलकाता के लिए देर रात की फ्लाइट दी गई.
नई दिल्ली:

Indigo Crisis: इंडिगो क्राइसिस अब धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आ रही है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज अराइवल और डिपार्चर मिलाकर कुल 109 फ्लाइट्स खबर लिखे जाने तक इंडिगो ने रद्द की है. हालांकि आज स्थिति अफरा-तफरी जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन यात्रियों को लंबी अनिश्चितता और असुविधा का सामना करना पड़ा. सबसे ज़्यादा प्रभाव टर्मिनल-1 पर दिखा, जहां इंडिगो की लगभग 50 उड़ानें रद्द रहीं. NDTV की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो यात्रियों में निराशा और थकान साफ़ दिखाई दे रही थी, साथ ही कुछ मामलों में एयरलाइंस के प्रयासों से राहत भी मिली.

सऊदी से आए यात्री दो दिन से करते दिखे इंतजार

टर्मिनल-1 पर फंसे कुछ यात्रियों को दो दिन से ज़्यादा इंतजार करना पड़ा. सऊदी अरब से आए उन यात्रियों को, जिन्हें कोलकाता जाना था, आख़िरकार देर रात की फ्लाइट दी गई- लंबी अनिश्चितता के बाद यह उन्हें मिली राहत बताई जा रही है. यात्रियों ने बताया कि पहले कई बार काउंटर पर अलग-अलग जानकारी दी जाती रही, जिससे उनकी उलझन और बढ़ गयी.

लगेज की समस्या अब भी, दिखा ट्रॉली का अंबार

लगेज की समस्या अभी भी है  लेकिन एयरलाइंस और प्रशासन के निर्देशों के बाद सामान लौटाने की प्रक्रिया शुरू  हुई है. कई यात्रियों को उनका लगेज मिलना शुरू हो गया है, पर टर्मिनल के कुछ हिस्सों में अभी भी बैग और ट्रॉली का अंबार नजर आता है और पूर्ण रूप से व्यवस्था बहाल होने में वक्त लग सकता है.

कराटे की दो खिलाड़ी शुक्रवार से दिल्ली में फंसी मिली

राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता खेलने दिल्ली आई कर्नाटक की दो खिलाड़ियों की कहानी भी परेशानियों को बयान करती है. एक खिलाड़ी बेंगलुरु से और दूसरी मैसूर से हैं. दोनों शुक्रवार से दिल्ली में फंसी हुई थीं. दोनों ने प्रतियोगिता में गोल्ड समेत कई मेडल जीते हैं, लेकिन वापसी के दौरान उन्हें व्यवस्था की कमी का सामना करना पड़ा.

एक खिलाड़ी का कल एम.टेक की परीक्षा

खिलाड़ियों का कहना है कि इंडिगो की ओर से रहने और खाने की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं दी गयी. आज उनके लिए पुणे होते हुए बेंगलुरु की व्यवस्था बतायी गयी है, पर केवल पुणे तक की कन्फर्मेशन मिली है; आगे की यात्रा को लेकर शंका बरकरार है. एक खिलाड़ी का कल M.Tech का एग्जाम है जबकि मैसूर की पूजा अपना आज का एग्जाम दे न सकीं.

पति की मौत, इंडिगो मैनेजर ने महिला की मदद की

दर्दनाक निजी हालात में फंसे यात्री के साथ एयरलाइन की मदद का एक मामला भी सामने आया. सविता सुबह दिल्ली पहुँचीं. उनके साथ उनका दस वर्षीय बेटा और एक परिचित था. उनके पति का कल शाम बेंगलुरु में निधन हो गया था और वे उसी दिन बेंगलुरु पहुंचना चाहती थीं. मामला एयरपोर्ट के कर्मचारियों को बताया गया. इंडिगो मैनेजर ने स्थिति की गंभीरता देखते हुए तीनों की टिकट उसी दिन की उड़ान में बुक करवाकर सहायता की. परिवार ने NDTV से कहा कि यह कदम उनकी बहुत मदद कर गया.

कुल मिलाकर आज का दिन मिश्रित तस्वीर लेकर आया-जहां बड़ी संख्या में यात्रियों को असुविधा हुई और योजनाएं प्रभावित हुईं, वहीं कुछ मामलों में एयरलाइंस और स्टाफ की मदद से राहत भी मिली. 

पूरी तरह से सामान्य स्थिति में अभी लगेगा कुछ और समय

लगेज रिकवरी और कनेक्टिविटी की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कई यात्रियों को इंतजार करना पड़ रहा है और पूरी बहाली में कुछ समय लग सकता है. यात्रियों का कहना है कि प्रशासन और एयरलाइंस को बेहतर सूचना देने और त्वरित सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि ऐसे हालात में अनिश्चितता कम हो.

