'जड्डू भाई ये ये स्वीप वाला है...', ऋषभ पंत के गुरु ज्ञान से बावुमा का काम हो गया तमाम, VIDEO

Rishabh Pant, India vs South Africa, 1st Test: ऋषभ पंत मैदान में हों और विकेट के पीछे से मजेदार बातें सुनने को ना मिले. ये हो ही नहीं सकता है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज (14 नवंबर 2025) से कोलकाता में खेला जा रहा है. विपक्षी के कप्तान टेम्बा बावुमा जब मैदान में बल्लेबाजी के लिए आए तो पंत ने उनके खिलाफ रणनीति बनाई. उन्होंने फील्डिंग सजाते हुए कहा, 'जड्डू भाई तोड़ा इधर रहिए. स्वीप मारता है यह. बढ़िया कैच जाता है इसका इधर.' इसके पश्चात जडेजा कुछ बोलते हैं. उसके बाद पंत फिर कहते हैं, 'नहीं सिंगल के लिए नहीं. ये स्वीप वाला है ज्यादा. कैचिंग के लिए कह रहा था.'

कुलदीप यादव के जाल में फंस गए बावुमा

परिणाम यह रहा कि अगली ही गेंद पर टेम्बा बावुमा, कुलदीप यादव के जाल में फंस गए. 'चाइनामैन' स्पिनर ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद मिडिल स्टंप से पीछे की तरफ घुमाई. यहां गेंद को रोकने के प्रयास में बावुमा विफल रहे. परिणाम यह रहा कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए पास ही खड़े जुरेल के हाथों में समा गई. जिसके बाद उन्हें निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा.

Rishabh Pant was alerting all leg side fielders for Bavuma

Next ball - Bavuma Out



Top notch game sense by Pant 🔥 pic.twitter.com/8uCjzBwqkd — 𝐻𝟣𝟩 (@rishabhhive) November 14, 2025

चोट के बाद भारतीय टीम नें वापसी कर रहे हैं पंत

ऋषभ पंत भारतीय टीम में करीब 4 महीने बाद वापसी कर रहे हैं. इंग्लैंड दौरे पर उनके पैर में गंभीर रुप से चोट लग गई थी. जिसके बाद उन्हें बीच सीरीज से ही इंग्लैंड का दौरा छोड़ना पड़ा था. इस दौरान उन्होंने कई अहम सीरीज भी गंवाए.

यह भी पढ़ें- IND vs SA: 3 पर वाशिंगटन सुंदर! सबसे खास नंबर पर सबसे ज्यादा प्रयोग, गावस्कर का बयान आया सामने