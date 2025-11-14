विज्ञापन
विशेष लिंक

'जड्डू भाई ये ये स्वीप वाला है...', ऋषभ पंत के गुरु ज्ञान से बावुमा का काम हो गया तमाम, VIDEO

Rishabh Pant, India vs South Africa, 1st Test: ऋषभ पंत ने टेम्बा बावुमा को आउट करने के लिए मैदान में जो रणनीति बनाई, उसकी जमकर सराहना हो रही है.

Read Time: 2 mins
Share
'जड्डू भाई ये ये स्वीप वाला है...', ऋषभ पंत के गुरु ज्ञान से बावुमा का काम हो गया तमाम, VIDEO
Rishabh Pant
  • IND vs SA के बीच कोलकाता में पहला टेस्ट मैच 14 नवंबर 2025 से शुरू हुआ है, जिसमें ऋषभ पंत सक्रिय भूमिका में हैं
  • ऋषभ पंत ने विपक्षी कप्तान बावुमा के खिलाफ रणनीति बनाते हुए फील्डिंग सेटिंग में निर्देश दिए और संवाद कायम रखा
  • कुलदीप यादव की गेंदबाजी में टेम्बा बावुमा मिडल स्टंप के पीछे गेंद का सही जवाब नहीं दे पाए और आउट हुए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rishabh Pant, India vs South Africa, 1st Test: ऋषभ पंत मैदान में हों और विकेट के पीछे से मजेदार बातें सुनने को ना मिले. ये हो ही नहीं सकता है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज (14 नवंबर 2025) से कोलकाता में खेला जा रहा है. विपक्षी के कप्तान टेम्बा बावुमा जब मैदान में बल्लेबाजी के लिए आए तो पंत ने उनके खिलाफ रणनीति बनाई. उन्होंने फील्डिंग सजाते हुए कहा, 'जड्डू भाई तोड़ा इधर रहिए. स्वीप मारता है यह. बढ़िया कैच जाता है इसका इधर.' इसके पश्चात जडेजा कुछ बोलते हैं. उसके बाद पंत फिर कहते हैं, 'नहीं सिंगल के लिए नहीं. ये स्वीप वाला है ज्यादा. कैचिंग के लिए कह रहा था.'

कुलदीप यादव के जाल में फंस गए बावुमा

परिणाम यह रहा कि अगली ही गेंद पर टेम्बा बावुमा, कुलदीप यादव के जाल में फंस गए. 'चाइनामैन' स्पिनर ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद मिडिल स्टंप से पीछे की तरफ घुमाई. यहां गेंद को रोकने के प्रयास में बावुमा विफल रहे. परिणाम यह रहा कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए पास ही खड़े जुरेल के हाथों में समा गई. जिसके बाद उन्हें निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा.

चोट के बाद भारतीय टीम नें वापसी कर रहे हैं पंत

ऋषभ पंत भारतीय टीम में करीब 4 महीने बाद वापसी कर रहे हैं. इंग्लैंड दौरे पर उनके पैर में गंभीर रुप से चोट लग गई थी. जिसके बाद उन्हें बीच सीरीज से ही इंग्लैंड का दौरा छोड़ना पड़ा था. इस दौरान उन्होंने कई अहम सीरीज भी गंवाए.

यह भी पढ़ें- IND vs SA: 3 पर वाशिंगटन सुंदर! सबसे खास नंबर पर सबसे ज्यादा प्रयोग, गावस्कर का बयान आया सामने

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rishabh Rajendra Pant, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now