विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत के खिलाफ बड़ी साजिश! लश्कर, जैश के टॉप कमांडर कर रहे 'सीक्रेट मीटिंग'

दोनों बड़े आतंकी संगठनों के टॉप कमांडरों की यह मुलाकात भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है. एजेंसियों की कोशिश है कि भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके.

Read Time: 2 mins
Share
भारत के खिलाफ बड़ी साजिश! लश्कर, जैश के टॉप कमांडर कर रहे 'सीक्रेट मीटिंग'

पाकिस्तानी आतंकी संगठन एक बार फिर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने की फिराक में हैं. सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी एक खुफिया मीटिंग की जानकारी मिली है, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी आज, शनिवार पाकिस्तान के बहावलपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ.

मसूद अजहर से मुलाकात की बात

बड़ी बात यह है कि बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सरगना मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है. सूत्रों के अनुसार कसूरी अक्सर बहावलपुर आता है और जैश चीफ मसूद अजहर से गुपचुप तरीके से मुलाकात करता है. बताया जा रहा है कि पहलगाम में हुए हमले से ठीक पहले भी कसूरी बहावलपुर आया था, जहां लश्कर और जैश के बीच किसी संयुक्त प्लानिंग पर बातचीत हुई थी. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कसूरी और अजहर की यह मुलाकात भारत के खिलाफ किसी नई आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है.

धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में मीटिंग

कसूरी आज बहावलपुर में जिस कार्यक्रम में शामिल हुआ, उसका नाम 'सीरत-ए-नबी (PBUH) और सहीह बुखारी' है. यह कार्यक्रम बहावलपुर के जामिया उम्म अब्दुल अजीज, तौहीद चौक, अहमदपुर ईस्ट में आयोजित हुआ. खबर है कि इस कार्यक्रम में महिला जिहादियों की भी मौजूदगी रही, जो भविष्य की आतंकी गतिविधियों में उनकी भागीदारी का संकेत हो सकता है.

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

दोनों बड़े आतंकी संगठनों के टॉप कमांडरों की यह मुलाकात भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है. एजेंसियों की कोशिश है कि भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Top Commanders Of LeT And Jaish, LeT And Jaish Are Holding A Secret Meeting, Conspiracy Alert Against India, Indian Security Agencies, Pakistan Terror
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com