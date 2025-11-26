विज्ञापन
IND vs SA: 'अन्याय है...' वाशिंगटन सुंदर को लेकर गौतम गंभीर के बयान ने फैंस को चौंकाया

Gautam Gambhir Statement on Washington Sundar: गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को सीरीज के दूसरे टेस्ट में 408 रनों से हरा दिया. यह अफ्रीकी टीम की भारतीय सरजमीं पर 25 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत है.

IND vs SA: 'अन्याय है...' वाशिंगटन सुंदर को लेकर गौतम गंभीर के बयान ने फैंस को चौंकाया
Gautam Gambhir on Washington Sundar: वाशिंगटन सुंदर को लेकर गौतम गंभीर के बयान ने फैंस को चौंकाया
  • गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दूसरे टेस्ट में 408 रन से हराकर सीरीज 2-0 से जीती
  • गंभीर के कोच बनने के बाद भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड और अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा.
  • गंभीर ने अपनी कोचिंग अवधि में टीम की सफलताओं को याद दिलाते हुए भविष्य का फैसला बीसीसीआई पर छोड़ने की बात कही
गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम  में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को सीरीज के दूसरे टेस्ट में 408 रनों से हरा दिया. यह अफ्रीकी टीम की भारतीय सरजमीं पर 25 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत है. वहीं गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद से ही भारतीय टीम का टेस्ट में प्रदर्शन गिरता जा रहा है और कोच इसको लेकर आलोचनाओं के घेरे में है. गंभीर के कोच बनने के बाद से भारतीय टीम को घर पर पहले न्यूजीलैंड और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से क्लीन स्वीप झेलना पड़ा है. सीरीज का दूसरा टेस्ट गंवाने के बाद मीडिया के सामने आए गौतम गंभीर से जब उनके भविष्य को लेकर सवाल हुआ तो गंभीर ने कहा कि उनके भविष्य का फैसला करना बीसीसीआई पर निर्भर है, लेकिन साथ ही उन्होंने सभी को उनके शानदार कार्यकाल में टीम ने जो सफलता हासिल की है, उसकी भी याद दिलाई. साथ ही गंभीर ने वाशिंगटन सुंदर का भी बचाव किया.

गंभीर के नेतृत्व में, भारत ने अपने 18 में से 10 टेस्ट हारे हैं, जिसमें पिछले साल न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइटवॉश और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका शामिल है. गंभीर को टीम में बार-बार बदलाव और पारंपरिक प्रारूप में विशेषज्ञों की कीमत पर ऑलराउंडरों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है. 

उन्होंने जोर देकर कहा कि टेस्ट क्रिकेट में, सीमित प्रतिभा वाला लेकिन सख्त मानसिकता वाला व्यक्ति किसी भी दिन विलक्षण प्रतिभा को मात दे सकता है. पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज ने कहा,"लाल गेंद क्रिकेट सफेद गेंद क्रिकेट से बिल्कुल अलग चुनौती है. इसमें एक अलग कौशल सेट की जरूरत है. और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सफल टेस्ट टीम बनने के लिए कठिन चरित्रों की जरूरत है."

रविचंद्रन अश्विन के रिप्लेसमेंट वाशिंगटन सुंदर ने कोलकाता टेस्ट में सिर्फ एक ओवर फेंका था और इस सीरीज में उन्होंने 1 विकेट झटका. सुंदर को अधिक गेंदबाजी नहीं मिली है. जबकि उन्हें बतौर बल्लेबाज इस्तेमाल किया गया है. 

गंभीर ने सुंदर का बचाव करते हुए कहा,"अगर हम उम्मीद करते हैं कि वाशि तुरंत वही प्रदर्शन करेंगे, जो अश्विन ने 100 से अधिक टेस्ट मैच खेलने के बाद किया, तो यह उस युवा बच्चे के साथ अन्याय है. आप लोगों को भी इसी बारे में सोचने की जरूरत है. बच्चा क्या है? 10-15 टेस्ट मैच पुराना? वह अपना काम सीख रहा है, वह अलग-अलग परिस्थितियों में गेंदबाजी करना सीख रहा है, वह अलग-अलग परिस्थितियों में गेंदबाजी करना भी सीख रहा है."

गंभीर ने आगे कहा,"टेस्ट क्रिकेट में सफल होने के लिए आपको सबसे कुशल और सबसे तेजतर्रार खिलाड़ियों की जरूरत नहीं है. आपको सीमित कौशल वाले सबसे कठिन खिलाड़ियों की जरूरत है, जो टेस्ट क्रिकेट में सफल होंगे, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों."

