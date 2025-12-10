IND vs SA 1st T20I: तिलक वर्मा का टी-20 इंटरनेशनल में तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने

Tilak Varma record: तिलक वर्मा ने मंगलवार (9 दिसंबर) को कटक में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले T20I के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफलता हासिल कर ली है. 23 साल के बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 25 साल की उम्र से पहले T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए, जो उनके इंटरनेशनल सफर की शुरुआत में एक अहम पल था. बाराबती स्टेडियम में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक ने यह करिश्मा किया. तिलक ने 4 रन बनाते ही इस मुकाम को हासिल कर लिया. तिलक ने र छठे ओवर में मार्को यान्सन की गेंद को बाउंड्री पर पहुंचाकर यह रिकॉर्ड बनाया.

तिलक वर्मा ने तोड़ा अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड

तिलक वर्मा से पहले यह रिकॉर्ड ओपनर अभिषेक शर्मा के नाम था, जिन्होंने नवंबर 2025 में 25 साल की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था. हैदराबाद के बल्लेबाज ने अब 23 साल और 31 दिन की उम्र में उनसे आगे निकलकर यह उपलब्धि हासिल की है. तिलक, जिन्होंने अगस्त 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना T20I डेब्यू किया था, 23 साल और 31 दिन के हैं. वह T20I में 1000 रन बनाने वाले 13वें भारतीय हैं.

101 रन से जीता भारत

भारत ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को मंगलवार को यहां 101 रन के बड़े अंतर से हराकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर छह विकेट पर 175 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका की पारी को 12.3 ओवर में 74 रन पर समेट दिया. दक्षिण अफ्रीका के लिए डेवाल्ड ब्रेविस ने सबसे ज्यादा 22 रन बनाये. भारत के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिये.