अभिषेक शर्मा के बाद पाकिस्तान के लोगों ने सबसे ज्यादा किसे सर्च किया? ये रहा नाम

Pakistan Google Search: भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लेकर जो भी खबर आती है, उसमें कई लोगों को काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है. भारत और पाकिस्तान के लोगों में खान-पान से लेकर कई चीजें एक जैसी हैं, लेकिन जब बात क्रिकेट की आती है तो दोनों मुल्क के लोगों की भावनाएं उमड़ने लगती हैं. क्रिकेट को पसंद करने वाले लोगों की पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं है, यही वजह है कि जब पाकिस्तान के लोगों का गूगल सर्च डेटा सामने आया तो उसमें सबसे ऊपर भारतीय क्रिकेटर का नाम शामिल था. क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के बारे में पाकिस्तान के लोगों ने सबसे ज्यादा बार सर्च किया. आइए जानते हैं कि अभिषेक शर्मा के बाद पाकिस्तान के लोगों ने सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी के बारे में सर्च किया.

अभिषेक के बाद कौन हुआ सबसे ज्यादा सर्च?

अभिषेक शर्मा के बाद पाकिस्तान में लोगों ने जिस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा बार सर्च किया, उसका नाम हसन नवाज है. हसन पाकिस्तान के युवा खिलाड़ी हैं और हाल ही में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह मिली थी. पाकिस्तान में हसन नवाज की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, यही वजह है कि इस खिलाड़ी को पाकिस्तान के लोगों ने अभिषेक शर्मा के बाद सबसे ज्यादा सर्च किया. हालांकि हैरानी की बात ये है कि सर्च में पहले नंबर पर भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल है. यानी अभिषेक शर्मा ने भारत के अलावा पाकिस्तान में भी अपनी अलग पहचान बनाई है और वहां के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं.

गूगल से पूछे ये सवाल

पाकिस्तान के लोगों ने इस साल गूगल से कई तरह के सवाल भी पूछे हैं. इनमें सबसे ज्यादा बार चालान चेक करने वाला सवाल पूछा गया. जिसमें लोगों ने गूगल पर लिखा- How To Check E Challan Karachi... यानी कराची में ई-चालान कैसे चेक करें. इसके अलावा इंस्टाग्राम पर अनसेंड मैसेज को देखने का तरीका भी खूब सर्च किया गया. कार इंश्योरेंस, क्रिप्टो और शेयर मार्केट में इनवेस्ट करने और गिबली फोटो बनाने का तरीका भी पाकिस्तान के लोगों ने गूगल से पूछा.

टेक से जुड़ी चीजों में सबसे ज्यादा लोगों ने गूगल Gemini को सर्च किया. इसके बाद Tamasha, DeepSeek, myco On4t, Google AI Studio जैसे कीवर्ड पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए गए.