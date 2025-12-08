IND vs SA 1st T20I: रिंकू सिंह को क्यों नहीं मिली टीम इंडिया में जगह? कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दिया गोल-मोल जवाब

- भारतीय टी20 टीम में रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के लिए जगह नहीं मिली है
- कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम में शिवम दुबे को प्राथमिकता देने के फैसले का कारण टीम संयोजन बताया है
- सूर्यकुमार के अनुसार शिवम दुबे का ऑलराउंडर होना टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन प्रदान करता है
Suryakumar Yadav on Rinku Singh: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तो फैंस को यह समझ नहीं आया कि आखिर रिंकू सिंह को क्यों स्क्वाड में जगह नहीं मिली और उनकी क्या गलती थी. एक समय भारतीय टी-20 टीम के नियमित सदस्य रहे रिंकू सिंह पिछले एक साल से टीम से अंदर-बाहर होते जा रहे हैं. 28 वर्षीय खिलाड़ी पिछली दो सीरीज में केवल एक ही मैच में खेले था. टीम प्रबंधन ने उनकी जगह ऑल-राउंडर को तरजीह दी है. वहीं जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले की पूर्व संध्या पर कप्तान सूर्यकुमार यादव मीडिया के सामने आए और उनसे रिंकू को लेकर सवाल हुआ तो कप्तान ने इसका गोल-मोल जवाब दिया.
सोमवार को मीडिया के सामने आए भारतीय कप्तान से सवाल हुआ कि आखिर मैनेजमेंट रिंकू सिंह जैसे फिनिशर की जगह शिवम दुबे जैसे ऑल-राउंडर को प्राथमिकता क्यों दे रही है. इसके जवाब में कप्तान ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें टीम कॉम्बिनेशन के बारे में भी उनसे पहले पता चल जाता है. साथ ही उन्होंने दुबे को टीम में लेने के फैसले का बचाव किया. सूर्यकुमार यादव ने कहा,"वह (शिवम दुबे) एक ऑलराउंडर है, इसलिए वह और हार्दिक ऑलराउंडर हैं. इसलिए आप एक ऑलराउंडर की तुलना किसी फिनिशर से नहीं कर सकते."
सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा,"बात यह है कि, तीन से सात तक के सभी बल्लेबाज किसी भी स्थान पर बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं. इसलिए यह इस पर निर्भर करता है कि बल्लेबाज किस समय बैटिंग के लिए आता है. हमें उस दौरान वास्तव में लचीला होना होगा. और साथ ही, टीम के संदर्भ में, हमसे पहले, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि टीम कैसी दिखेगी या नहीं, लेकिन हां, अधिक संभावना है. टीम अच्छी दिखती रही है, मजबूत है, इसलिए मैं इससे बहुत खुश हूं."
सूर्यकुमार ने शिवम दुबे की भी जमकर तारीफ की और टीम संयोजन में उनके द्वारा लाए गए संतुलन का जिक्र किया. कप्तान सूर्या ने कहा,"मुझे लगता है कि आपने एशिया कप में भी जो देखा - जब वह नई गेंद फेंक रहा था - इसने प्लेइंग इलेवन के संबंध में हमारे लिए बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे संयोजन खोले. यही वह है जो वह टेबल में लाता है: उसका अनुभव. जिस तरह से उसने सभी मैचों, सभी अच्छे खेलों, सभी बड़े खेलों - आईसीसी इवेंट्स, एसीसी इवेंट्स - में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है - मुझे लगता है कि अनुभव बहुत मायने रखेगा. और उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से टीम को एक अच्छा संतुलन देगी."
रिंकू सिंह अपनी पिछली 10 पारियों में सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं हैं. उन्होंने दस पारियों में 16.75 के औसत और 128.84 के स्ट्राइक रेट से 134 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 53 है. जबकि आंकड़े उनके फॉर्म की निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं, लगातार अवसरों की कमी ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है. इस बीच, बाएं हाथ का खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहा है.
