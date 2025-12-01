IND vs RSA: ओलिव ऑयल पका खाना ही क्यों खाते हैं विराट कोहली? जानें फिटनेस के लिए क्यों है जरूरी

रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे में तूफानी और एतिहासिक शतक बनाने के बाद जब पुरस्कार वितरण में विराट कोहली (Virat Kohli) ने बताया कि वह अब 37 साल के हो चुके हैं. इसलिए वह ट्रेनिंग के बाद मैच से ठीक एक दिन पहले छुट्टी लेते हैं क्योंकि वह 37 साल के हो चुके हैं. वहीं, कमेंटेटर हर्षा भोगले ने इस उम्र में उनकी फील्डिंग में चपलता, चु्स्ती-फुर्ती को सराहा. निश्चित तौर पर किसी भी 37 साल के खिलाड़ी के लिए इस स्तर की फिटनेस बरकरार रखना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि कोहली अपने खान-पान को लेकर बहुत ही ज्यादा सतर्क हैं. इतने ज्यादा खाने में क्या लेना है, इसे कैसे और कितनी देर पकाया जाना चाहिए आदि. आपको बता दें कि विराट फिटनेस और सेहत को बरकरार रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओलिव ऑयल (जैतून के तेल) में पका खाना पसंद करते हैं. वजह यह है कि यह स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि फिटनेस के लिहाज से भी बहुत ज्यादा मदद करता है. जानिए ओलिव ऑयल कैसे फायदा पहुंचाता है.

दिल की सेहत के लिए अच्छा है

इसमें मोनोअनसैचुरेटेड (एक प्रकार की स्वस्थ वसा) फैटी एसिड होते हैं. यह खराब कॉलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

एंटीऑक्सीडेंट ऐसे यौगिक हैं, जो शरीर को मुक्त कणों (फ्री रेडिकल्स) से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. इसमें विटामिन E और पॉलीफेनॉल होते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करके सेल्स को नुकसान से बचाते हैं.

सूजन कम करने में मददगार

ओलिव ऑयल में मौजूद कंपाउंड्स सूजन को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे जोड़ों और हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है. अब जबकि विराट को रन लेने और फील्डिंग के दौरान हर मैच में कई किमी. दौड़ना पड़ता है, तो ओलिव ऑयल को चुनने की यह एक बड़ी वजह है.

वजन नियंत्रण में मदद

हेल्दी फैट होने के कारण यह लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है, जिससे ओवरईटिंग कम होती है. कोहली पहले से ही खान-पान को लेकर अति सतर्कता बरतते हैं. ऐसे में ओविल ऑयल अतिरिक्त पहलू से उनका पेट भरा रखने में मदद करता है.

डायबिटीज और ब्लड शुगर कंट्रोल

यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है. जाहिर है कि विराट ही नहीं, बल्कि किसी खिलाड़ी से लेकर आम आदमी तक इस दौर में इन दो बीमारियों का सबसे ज्यादा शिकार है. ऐसे में कोहली कोई और तेल का इस्तेमाल कर बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहते.

बाजार में इतनी है कीमत

अगर स्वस्थ रहना है, तो जाहिर है जेब से पैसे भी निकालने पड़ेंगे. जैतून का तेल थोड़ा महंगा जरूर है. बाजार में एक लीटल ओलिव ऑयल की कीमत करीब 1250 रुपये प्रति लीटर है.

