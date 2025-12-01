विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs RSA 1st ODI: विराट कराते हैं 37 की उम्र में 22 जैसे युवा का एहसास, इस डाइट में छिपा है फिटनेस का राज, जाने ट्रेनिंग शेड्यूल

Virat Kohli's Fitness secret: हाल ही में विराट कोहली ने ट्रेनिंग के बाद और मैच से पहले रिकवरी पर खासा जोर देने का फैसला किया है. इसकी वजह भी उन्होंने बताई

Read Time: 3 mins
Share
IND vs RSA 1st ODI: विराट कराते हैं 37 की उम्र में 22 जैसे युवा का एहसास, इस डाइट में छिपा है फिटनेस का राज, जाने ट्रेनिंग शेड्यूल
विराट कोहली की फाइल फोटो
X: social media

टीम इंडिया ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हारकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली. शानदार और ऐतिहासिक शतकवीर विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मैच के बाद हर्षा भोगले ने कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि वह 37 साल की उम्र में भी किसी युवा खिलाड़ी की तरह फील्डिंग करते दिख रहे हैं, वैसे ही जोशीले हैं, जिसे विराट ने बहुत ही विनम्रता से स्वीकार किया. बहरहाल, अगर कोहली की फिटनेस आज किसी युवा खिलाड़ी जैसी है, तो उसे हासिल करने के लिए इस दिग्गज ने बहुत ही जुनून के साथ काम किया है. पिछले कई सालों की कड़ी मेहनत, पसंदीदा खान-पान का त्याग सहित कई बाते हैं. चलिए आप विराट की फिटनेस का सीक्रेट जान लीजिए कि वह इसे बनाए रखने के लिए क्या आहार लेते हैं. और यह भी एक तथ्य है कि विराट की फिटनेस का करीब 80 प्रतिशत रिश्ता उनकी डाइट से ही है. 


1. कोहली की फिटनेस में डाइट का 80 प्रतिशत योगदान

कोहली की चपलता, फुर्ती और विकेटों के बीच दौड़ देखते ही बनती है. और इस कमाल की फिटनेस के पीछे कोहली की वह 80 प्रतिशत डाइट है, जो उन्हें 22 साल जैसा युवा बनाती है. चलिए आप जानिए कि कोहली हर दिन डाइट में क्या-क्या अनिवार्य रूप से शामिल रहता है


-लीन प्रोटीन: इसमें सफेद अंडे, भुना हुआ चिकन, सालोन और टोफु शामिल है

-जटिल कार्बोहाइड्रेट: किनोआ, ब्राउन राइस,  स्वीट पटाटो

-हेल्दी फैट: अवाकाडो, नट्स, ओलीव ऑयल

-अलग-अलग तरह की हरी सब्जियां और ताजा फल

विराट की वर्कआउट दिनचर्या

कोहली हफ्ते में 4-5 दिन ट्रेनिंग करते हैं. पहले हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते थे, तो अब दो दिन करते हैं, जिससे ज्यादा रिकवर कर सकें. कोहली की ट्रेनिंग में डेडलिफ्ट्स, स्कैट्स, बेंच प्रेस और फ्रंट  लंग्स शामिल हैं. इसके अलावा मुख्य ट्रेनिंग में  विराट हैंगिंग लैग्स  रेस, प्लैंक्स और स्विस बॉल एक्सरसाइज करते हैं. 

एथलेटिक कंडीशनिंग

इसके तहत कोहली नियमित अंतराल पर शॉर्ट स्प्रिंट के अलावा, उच्च तीव्रता वाला ट्रेडमिल वर्कआउट, एजिलिटी लैडर ड्रिलस और रेसिस्टेंस बैंड ट्रैनिंग करते हैं. 

फ्लैक्सिबिलिटी और रिकवरी

इन दोनों कोहली का इन दो बातों पर सबसे ज्यादा जोर है. इसके लिए कोहली योगा, मोबिलिटी ड्रिल्स, डीप स्ट्रेचिंग करते हैं. और सीरीज के दौरान वह आइस बाथ भी लेते हैं. विराट अब मैच से ठीक एक दिन पहले छुट्टी करने लगे हैं. कुछ ऐसा उन्होंने रांची में किया और आगे भी वे ऐसा ही करने जा रहे हैं. वजह है कि वह मैच से पहले अच्छी तरह रिकवर कर लेना चाहते हैं. कोहली ने रिकवरी के पीछे ज्यादा जोर देने की वजह 37 की उम्र बताई है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, India, South Africa, India Vs South Africa 2015, India Vs South Africa 11/30/2025 Insa11302025259043, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now