IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली के 52वें वनडे शतक को देखकर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों ने क्या कहा ?

Pakistani cricketer reaction on Virat Kohli: विराट कोहली ने रांची वनडे में शानदार बल्लेबाजी की और 135 रन बनाने में सफल रहे. विराट का वनडे में 52वां शतक था. कोहली और रोहित शर्मा ने पहले वनडे में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की जिसने फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया. कोहली ने 135 रन बानए तो वहीं, दूसरी ओर रोहित ने 57 रन की पारी खेली, दोनों की पारी ने उन आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है जो कह रहे थे कि दोनों का समय खत्म हो गया है. कोहली और रोहित की बल्लेबाजी को लेकर विश्व क्रिकेट बात कर रहा है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों का भी रिएक्शन सामने आया है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी कोहली की विराट पारी को देखकर हैरान हैं.

पाकिस्तान के पूर्व ओपनर सलमान बट ने इंस्टा पर कोहली की भरपूर तारीफ की और कहा, "आधे रन तो दो बंदे ने लिए हैं. कोहली ने 135 रन और रोहित ने 57 रन बनाए. आप देखिए न कितनी आसानी के साथ उन्होंने रन बनाए हैं. किस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं. ये जो लोग हैं जो उम्र को लेकर बात करते हैं उन्हें इन दोनों की बल्लेबाजी को देखनी चाहिए. देखिए सीधा सा मतलब है कि यदि आपका फॉर्म रहेगा तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है. आपको बस अपने आप को फिट रखना होगा. दोनों ने साबित किया है. आप देखिए न कोहली ने फील्डिंग भी कमाल की की, रोहित ने भी खुद को फिट किया है. पहले के तुलना में बेहतर हुए हैं."

शाहिद अफरीदी ने कोहली के शतक पर रिएक्ट किया और कहा, “100 रन बनाने के बाद भी विकेटों के बीच जिस तरह की रनिंग रही है, उससे कहीं नहीं लगा कि वो रुके हों सांस लेने के लिए.... वो परफ़ेक्ट एथलीट हैं और इस प्रदर्शन के वो हक़दार हैं. इसके लिए उन्होंने काफ़ी तैयारी की है.”

Pakistan's 🇵🇰 Former Cricketers Praising Virat Kohli 👑



Basit Ali said - "Virat Kohli is such a gem, that Shubman Gill is no where near and will never be".



A must watch Video 🧐 #ViratKohli 🐐

द गेम प्लान' नाम के यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा, "विराट कोहली का किसी भी प्लेयर के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है. अल्लाह ने उन्हें जिस तरह का दिल दिया है, जैसी फिटनेस दी है. वो बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से बहुत मज़बूत हैं. दो-दो महीने बाद वनडे क्रिकेट होती है और वो आकर ऐसे शतक मारकर चले जाते हैं."