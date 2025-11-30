विज्ञापन
IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली का तहलका, तोड़ा रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कर इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास

Virat Kohli record, IND vs SA: कोहली ने रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 217 छक्के लगाए थे

IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहली का तहलका, तोड़ा रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऐसा कर इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा इतिहास
Virat Kohli record vs Ricky Ponting record
  • कोहली ने अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में नंबर तीन पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया
  • कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर तीन पर 218 छक्के लगाए, रिकी पोंटिंग का 217 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा
  • कुमार संगकारा तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए 131 छक्के लगाए, यह इस श्रेणी में तीसरा सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है
Virat Kohli record: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने इतिहास रच दिया. कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट मे ंनंबर 3 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर कोहली ने रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 217 छक्के लगाए थे. वहीं, अब विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 218 छक्के अभी तक लगाने में सफल हो गए हैं. इस मामले में तीसरे नंबर पर कुमार संगकारा हैं जिनके नाम नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 131 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. 

नंबर 3 पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल छक्के लगाने बल्लेबाज

218* - विराट कोहली (327 पारी)
217 - रिकी पोंटिंग (540  पारी)
131 - कुमार संगकारा (468  पारी)
121 - केन विलियमसन (353  पारी)
106 - जैक्स कैलिस (283 पारी)

मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने रविवार को जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे वनडे सीरीज के पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम इस मुकाबले में तीन स्पिनर्स के साथ उतरी है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 4 सीमर्स और एक स्पिनर को इस मुकाबले के लिए चुना है. केशव महाराज और टेंबा बावुमा इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. बावुमा के स्थान पर एडेन मार्करम साउथ अफ्रीकी टीम की कमान संभाल रहे .

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन : रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), मैथ्यू ब्रीत्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन

Virat Kohli, Ricky Ponting, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
