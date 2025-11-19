विज्ञापन
हार्दिक पांड्या का बड़ा फैसला, वनडे टीम का ऐलान जल्द, बुमराह को लेकर भी आई यह खबर

Ind vs Rsa ODI: टेस्ट के बाद टीम इंडिया मेहमान टीम से तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली. और जल्द ही टीम का ऐलान होगा

India vs South Africa ODI: अब जबकि टेस्ट सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज के लिए जल्द ही टीम इंडिया ही व्हाइट-बॉल टीम का ऐलान किया जाना है, तो बड़ी खबर यह आ रही है कि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने इस सीरीज से हटने का फैसला किया है, तो वहीं तीन मैचों की सीरीज से सेलेक्टर्स ने स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को आराम देने का मन बना लिया है. दोनों देशों के बीच पहला वनडे मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाएगा. पिछले काफी समय से एक तरह से रेस्ट पर चल रहे हार्दिक पांड्या को लेकर उनके फैंस बहुत  ही ज्यादा उत्साहित थे. वे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांड्या की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लेकिन अब हार्दिक का सीरीज से हटना चाहने वालों के लिए निराशा की बात है. लेकिन हार्दिक ने बड़ी वजह से यह फैसला लिया है. 

पांड्या का पूरा ध्यान अब इस पर

इन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ छुट्टियां बिता रहे हार्दिक पांड्या ने वर्कलोड मैंनेजमेंट और अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली वनडे सीरीज से हटने का फैसला किया है. इतना ही नहीं, पांड्या टी20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे, जिससे वह पूरी तरह से टी20 विश्व कप और इस सबसे छोटे फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित कर सकें.  बीसीसीआई से जुड़े नजदीकी सूत्र ने बताया, 'इस समय पांड्या अपनी चोट से अच्छी तरह उबर रहे हैं. वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पूर्व में NCA) में जरूरी दिनचर्या से गुजर रहे हैं. उन्हें अपने वर्कलोड की भरपाई करनी है और ऐसे में उनका वनडे सीरीज में खेलना जोखिम भरा होगा. टी20 विश्व कप शुरू होने तक बीसीसीआई की मेडिकल टीम और हार्दिक खुद पूरी तरह से टी20 विश्व कप पर ध्यानकेंद्रित करेंगे.'

टीम इंडिया में वापसी से पहले यहां साबित करनी होगी फिटनेस

हार्दिक को टीम इंडिया में वापसी के लिए चोट से पूरी तरह उबरने के बाद मेडिकल टीम से सर्टिफिकेट लेने के बाद अपनी फिटनेस साबित करनी होगी. इसके तहत पांड्या बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलेंगे और इसी के बाद वह दक्षिण अफ्रीका और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी करेंगे.

बुमराह को भी दिया जाएगा आराम

अब यह तो आप जानते ही हैं कि स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को चोट के कारण उनका खास ख्याल रखना होता है. जस्सी को टेस्ट और टी20 में खिलाया जाता है, लेकिन अब सेलेक्टर्स उन्हें वनडे सीरीज से आराम देने की तैयारी में हैं. अगरकर और प्रबंधन चाहता है कि जब भारत अगले साल टी20 विश्व कप खेले, तो बुमराह पूरी तरह से तरोताजा और फिट रहें.

