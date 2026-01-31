T20 World Cup 2026: टी20 विश्व में भारत का पहला विकेटकीपर कौन? बीच मैच में गंभीर ने किया साफ, बड़ा फैसला

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की सीरीज की शुरुआत से ज्यों-ज्यों मैच-दर-मैच आगे बढ़ती रही, तो इस सवाल में लगातार वजन बढ़ता गया है कि टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) में टीम इंडिया जब 7 फरवरी को अभियान का आगाज करेगी, तो विकेट के पीछे ग्लव्स कौन पहनेग? भारत ने तिरुवनंतपुरम में आखिरी मैच में लगातार नाकामी के बाद संजू सैमसन (Sanju Samson) को खिलाकर इस सवाल को एक मिस्ट्री में तब्दील कर दिया कि यह सैमसन होंगे, या ईशान किशन? प्रबंधन जब फैसला लेगा, तब लेगा, लेकिन फैंस तो अपनी पसंद बता चुके थे. खासकर इशान किशन (Ishan Kishan) के तूफानी शतक के बाद. बहरहाल, कप्तान यादव कुछ भी कहें, लेकिन अब गौतम ने भी 'गंभीर' फैसला लेते हुए तमाम पक्षों को बता दिया कि भारत का अब पहला विकेटकीपर कौन है?

गंभीर ने लिया यह बड़ा फैसला?

टी20 विश्व कप से पहले भारत अपना आखिरी टी20 मैच शनिवार को खेला. सैमसन चंद मिनट ही पिच पर टिके तो ईशान किशन ने मार-मारकर कीवी बॉलरों की बखिया उधेड़ दी! 43 गेंदों पर 6 चौकों और 10 छक्कों से 103 रन बनाने के बाद इशान किशन थके हुए थे. जाहिर है उनका रेस्ट भी बनता था, लेकिन इसके बावजूद गौतम ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरी सीरीज में किसी मैच में विकेटकीपिंग न करने वाले ईशान किशन को स्टंप के पीछे जिम्मेदारी सौंप दी. इसी के साथ ही भारतीय मैनेजमेंट ने साफ भी कर दिया कि अब टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के पहले विकेटकीपर संजू सैमसन नहीं, बल्कि ईशन किशन हैं.

