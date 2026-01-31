विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup 2026: टी20 विश्व में भारत का पहला विकेटकीपर कौन? बीच मैच में गंभीर ने किया साफ, बड़ा फैसला

Sanju Samson V/S Ishan Kishan: सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय साफ किया कि संजू सैमसन पांचवें मैच में खेलेंगे, लेकिन वह फिर से फायदा नही उठा सके

Read Time: 2 mins
Share
T20 World Cup 2026: टी20 विश्व में भारत का पहला विकेटकीपर कौन? बीच मैच में गंभीर ने किया साफ, बड़ा फैसला
New Zealand tour of India, 2026: संजू सैमसन बनाम इशान किशन बहस जोरों से चल रही है
X: social media

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के साथ पांच मैचों की सीरीज की शुरुआत से ज्यों-ज्यों मैच-दर-मैच आगे बढ़ती रही, तो इस सवाल में लगातार वजन बढ़ता गया है कि टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) में टीम इंडिया जब 7 फरवरी को अभियान का आगाज करेगी, तो विकेट के पीछे ग्लव्स कौन  पहनेग? भारत ने तिरुवनंतपुरम में आखिरी मैच में लगातार नाकामी के बाद संजू सैमसन (Sanju Samson) को खिलाकर इस सवाल को एक मिस्ट्री में तब्दील कर दिया कि यह सैमसन होंगे, या ईशान किशन? प्रबंधन जब फैसला लेगा, तब लेगा, लेकिन फैंस तो अपनी पसंद बता चुके थे. खासकर इशान किशन (Ishan Kishan) के तूफानी शतक के बाद. बहरहाल, कप्तान यादव कुछ भी कहें, लेकिन अब गौतम ने भी 'गंभीर' फैसला लेते हुए तमाम पक्षों को बता दिया कि भारत का अब पहला विकेटकीपर कौन है?

Latest and Breaking News on NDTV

गंभीर ने लिया यह बड़ा फैसला?

टी20 विश्व कप से पहले भारत अपना आखिरी टी20 मैच शनिवार को खेला. सैमसन चंद मिनट ही पिच पर टिके तो ईशान किशन ने मार-मारकर कीवी बॉलरों की बखिया उधेड़ दी! 43 गेंदों पर 6 चौकों और 10 छक्कों से 103 रन बनाने के बाद इशान किशन थके हुए थे. जाहिर है उनका रेस्ट भी बनता था, लेकिन इसके बावजूद गौतम ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरी सीरीज में किसी मैच में विकेटकीपिंग न करने वाले ईशान किशन को स्टंप के पीछे जिम्मेदारी सौंप दी. इसी के साथ ही भारतीय मैनेजमेंट ने साफ भी कर दिया कि अब टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के पहले विकेटकीपर संजू सैमसन नहीं, बल्कि ईशन किशन हैं. 

(खबर  जारी है....)


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanju Viswanath Samson, Ishan Pranav Kumar Pandey Kishan, India, New Zealand, T20 World Cup 2026, India Vs New Zealand 01/31/2026 Innz01312026264006, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now