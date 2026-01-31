Border 2 Box Office Collection Day 9: 24 घंटे में 4 बड़ी फिल्मों को पछाड़ा, नौवें दिन सनी देओल की स्टार पॉवर का दिखा दम

Border 2 Box Office Collection Day 9: सनी देओल की एक्शन वॉर फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है. रिलीज के पहले 8 दिनों में फिल्म ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 235 करोड़ रुपये इंडिया नेट कमा लिए थे. अब नौवें दिन भी फिल्म की कमाई में हल्का उछाल देखने को मिला है, जिससे साफ है कि दर्शकों का क्रेज अभी बरकरार है. दूसरे शुक्रवार की तुलना में दूसरे शनिवार को कलेक्शन में सुधार आया है. देशभक्ति, इमोशन और हाई-वोल्टेज एक्शन का मेल दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच रहा है, जो फिल्म की स्थिर कमाई की सबसे बड़ी वजह बन रहा है.

बॉर्डर 2 नौवें दिन की कमाई का हाल

Sacnilk रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉर्डर 2 ने अपने 9वें दिन सभी भाषाओं में मिलाकर करीब 11.38 करोड़ रुपये इंडिया नेट कलेक्शन किया है. यह आंकड़ा लाइव डेटा पर आधारित है और इसमें रात के शो की एडवांस बुकिंग के सीमित आंकड़े शामिल हैं. दूसरे वीकेंड की शुरुआत के साथ ही फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भी हल्का सुधार देखने को मिला है. ट्रेड पंडितों का मानना है कि शनिवार और रविवार की कमाई फिल्म के कुल कलेक्शन को और मजबूत करेगी.

पहले हफ्ते से अब तक का सफर

फिल्म ने पहले हफ्ते में ही 224.25 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन कर लिया था. ओपनिंग डे पर 30 करोड़ से शुरुआत करने वाली इस फिल्म ने पहले रविवार को 54.5 करोड़ की बड़ी छलांग लगाई. हालांकि वीकडेज में गिरावट आई, लेकिन फिल्म की पकड़ पूरी तरह ढीली नहीं पड़ी. आठवें दिन 10.75 करोड़ और अब नौवें दिन 11.38 करोड़ की कमाई यह दिखाती है कि दूसरे वीकेंड में फिल्म फिर से रफ्तार पकड़ रही है.

यह भी पढ़ें: बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में छप्पर फाड़ कमाई, सनी देओल ने झूमते हुए मनाया जश्न, अपने बाहुबली से मिलवाया

250 करोड़ क्लब अब दूर नहीं

कुल इंडिया नेट कलेक्शन अब लगभग 246.38 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. यानी फिल्म तेजी से 250 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है. अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो दूसरे रविवार के बाद यह बड़ा आंकड़ा पार हो सकता है. सनी देओल की स्टार पावर और बड़े पैमाने पर बने युद्ध दृश्यों का असर साफ दिख रहा है, जिससे बॉर्डर 2 साल की बड़ी हिट फिल्मों में अपनी जगह मजबूत करती जा रही है.

चार बड़ी फिल्मों को छोड़ा पीछे

वर्ल्डवाइड स्तर पर बॉर्डर 2 का कुल कलेक्शन 350 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. इस दौरान फिल्म ने उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक, दृश्यम 2, बैंग बैंग और RRR (हिंदी) जैसी हिट फिल्मों के ग्लोबल लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया है. यह उपलब्धि फिल्म की मजबूत पकड़ को दिखाती है.

यह भी पढ़ें: Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 9: 2nd सैटर्डे को रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी बॉर्डर 2! दो घंटों में 75 प्रतिशत की छलांग