IND vs NZ 3rd ODI: भारत को मिली हार का कौन गुनहगार? कप्तान शुभमन गिल ने गिनाए कारण

Shubman Gil Statemeent After Series Defeat vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने रविवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में इतिहास रचते हुए 38 सालों से चले आ रहे जीत के सूखे को खत्म किया और भारत में पहली वनडे सीरीज जीती. न्यूजीलैंड अपने कई अहम खिलाड़ियों के बिना इस सीरीज में उतरी थी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया मेहमान टीम के खिलाफ सीरीज हार गई. भारत को सीरीज के तीसरे वनडे में 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने बहाना बनाने से इनकार कर दिया और स्वीकार किया कि टीम इंडिया 'सीरीज में उन्हें हराने के लिए काफी अच्छी टीम थी, लेकिन उन्होंने सभी फील्ड- गेंदबाजी, बल्लेबाजी या फील्डिंग में मात दे दी'

शुभमम गिल ने भारत की हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए कुछ हद तक खुद को दोषी माना. उनका मानना ​​था कि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील करने में विफल रहे और गेंदबाज मध्य ओवरों में विकेट लेने में नाकाम रहे, जो चिंता का विषय थे. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा,"हम सभी, सभी बल्लेबाज, मुझे नहीं लगता कि हम अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने में कामयाब रहे हैं. भारत में हाई स्कोरिंग मैच होते हैं और अगर बल्लेबाज, खासकर शीर्ष क्रम के दो बल्लेबाज, अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाते हैं तो हम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे."

भारत की बैटिंग से अधिक बॉलिंग चिंता का विषय रही क्योंकि मिडिल ओवरों में भारत विकेट के लिए तरस गया और कीवी टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल हुई. कुलदीप इस सीरीज में काफी महंगे साबित हुए. कुलदीप के विकेट न ले पाने के बारे में उन्होंने कहा,"कभी-कभी ऐसा हो जाता है. कुलदीप (यादव) ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह की गेंदबाजी की है, वह हमेशा से हमारे लिए स्ट्राइक बॉलर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार वह उतने विकेट नहीं ले पाए. यही कारण है कि इस तरह की सीरीज हमें आगे बढ़ने में मदद करती हैं."

गिल के विश्लेषण के अनुसार, यह महत्वपूर्ण मैच टॉस के गलत फैसले के कारण भारत के हाथ से नहीं निकला. हालांकि तापमान में उतनी गिरावट नहीं आई जितनी उम्मीद थी, जिससे शाम को ओस का प्रभाव कम रहा, फिर भी दोनों टीमों का नजरिया यही था कि दोनों टीमें टॉस जीतने पर पहले बैटिंग बनाने का फैसला करतीं. इसके विपरीत, भारतीय कप्तान का मानना ​​है कि उनकी टीम ने जरूरत से ज्यादा रन लुटा दिए, साथ ही फील्डिंग में भी कुछ लापरवाही दिखी.

उन्होंने कहा,"ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा कि इस सीरीज में हमारी फील्डिंग उम्मीद के मुताबिक नहीं थी. हमने कुछ अहम कैच छोड़े, और इस तरह की विकेटों पर गेंदबाजों के लिए मौके बनाना आसान नहीं होता. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा पहलू है जिसमें हमें वाकई सुधार करना होगा." "दोनों टीमों के बीच ये बड़े अंतर थे. उनके बल्लेबाजों ने अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील किया. और न्यूजीलैंड की फील्डिंग बेहतर थी, उन्होंने आज कम से कम 15-20 रन बचाए होंगे. इनसे बहुत फर्क पड़ता है."

यह भी पढ़ें: IND vs NZ 3rd ODI: हार के बाद रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर कप्तान शुभमन गिल से हुआ सवाल, दिया दो टूक जवाब

यह भी पढ़ें: IND vs NZ: 38 साल, 8 सीरीज...भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतने में सफल हुई न्यूजीलैंड, इंदौर में पहली बार हुआ