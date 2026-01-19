विज्ञापन
IND vs NZ 3rd ODI: हार के बाद रोहित शर्मा की फॉर्म को लेकर कप्तान शुभमन गिल से हुआ सवाल, दिया दो टूक जवाब

Shubman Gill on Rohit Sharma: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का बचाव किया है. गिल ने कहा है कि रोहित शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और यह हर संभव नहीं है कि अच्छी शुरुआत को आप बड़ी पारी में बदले.

  • भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद रोहित शर्मा का बचाव किया है
  • रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद से लगातार शानदार फॉर्म में चल रहे हैं
  • न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 338 रनों का लक्ष्य सेट किया और 41 रनों से सीरीज जीती है
Shubman Gill on Rohit Sharma: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन के बाद पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का बचाव किया है. गिल ने कहा है कि रोहित शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और यह हर संभव नहीं है कि अच्छी शुरुआत को आप बड़ी पारी में बदले. बता दें, रविवार को भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे में 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड पहली बार वनडे सीरीज जीतने में सफल हुई है. जबकि इस सीरीज से पहले शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा, कीवी टीम के खिलाफ तीनों वनडे में अर्द्धशतक तक नहीं लगा पाए. 

इंदौर में न्यूजीलैंड से मिले 338 के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा 11 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने दो चौके जड़े. रोहित अच्छे टच में नजर आ रहे थे. लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल सके. रोहित ने इस सीरीज में 61 रन बनाए हैं और उनका औसत 20.33 का रहा. रोहित अर्द्धशतक लगाने में भी विफल रहे. वहीं मैच के बाद प्रेस कॉफ्रेंस में आए शुभमन गिल ने पूर्व कप्तान का बचाव करते हुए कहा कि रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद से ही शानदार फॉर्म में चल रगे हैं.

शुभमन गिल ने कहा,"मुझे लगता है कि रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं. ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर दक्षिण अफ्रीका सीरीज तक. जैसा कि मैंने कहा, हमेशा अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना संभव नहीं होता. और मुझे लगता है कि रोहित को न्यूजीलैंड सीरीज में भी अच्छी शुरुआत मिली थी. एक बल्लेबाज के तौर पर आप हमेशा अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना चाहते हैं और उसे शतक में बदलना चाहते हैं. लेकिन हर बार ऐसा करना संभव नहीं होता. लेकिन साथ ही, यही वह चीज है जिसके लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं." 

मैच की बात करें तो, इंदौर में भारत के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 337/8 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. डेरिल मिचेल ने सीरीज में अपना लगातार दूसरा शतक जड़ा. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 131 गेंदों में 137 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल था. वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 88 गेंदों में 106 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें नौ चौके और तीन छक्के शामिल थे. अंत में, कप्तान माइकल ब्रैसवेल ने 18 गेंदों पर नाबाद 28 रनों की पारी खेली. 

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और टीम ने 71 के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर विराट कोहली ने एक छोर संभाला. उन्होंने नितीश कुमार रेड्डी और फिर हर्षित राणा के साथ साझेदारी कर भारत को मैच में बनाए रखा, लेकिन जब कोहली आउट हुए तो न्यूजीलैंड की जीत पर मुहर सी लग गई. कोहली ने 108 गेंदों पर 124 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसमें 10 चौके और तीन छक्के शामिल थे. हर्षित राणा ने 43 गेंदों पर 52 रन बनाए, जिसमें आठ चौके शामिल थे. नीतीश कुमार रेड्डी ने 57 गेंदों पर 53 रन बनाए, जिसमें दो चौके और दो छक्के शामिल थे.

