IND vs NZ: 38 साल, 8 सीरीज...भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतने में सफल हुई न्यूजीलैंड, इंदौर में पहली बार हुआ ऐसा

First Time New Zealand Won ODI Series in India: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत को सीरीज के तीसरे वनडे में 41 रनों से हराकर न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया. इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. न्यूजीलैंड पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीतने में सफल हुई है. माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी वाली कीवी टीम को ये जीत केन विलियमसन, मैट हेनरी और मिशेल सेंटनर जैसे दिग्गजों की गैरमौजूदगी के बावजूद मिली है. न्यूजीलैंड ने सबसे पहले 1988 में भारतीय सरजमीं पर मेजबान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी. उसके बाद से न्यूजीलैंड को लगातार सात वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. न्यूजीलैंड इस सीरीज के दोनों मैच छोड़ दें तो बीते 38 सालों में सिर्फ 7 वनडे जीत पाई थी. लेकिन इस बार नई और युवा कीवी टीम ने परिस्थितियां बदल दी हैं. किसी भी विदेशी टीम ने, जिसने भारत में कम से कम 20 मैच खेले हैं, न्यूजीलैंड का हार-जीत का रिकॉर्ड सबसे खराब है.

भारत में न्यूजीलैंड की द्विपक्षीय वनडे सीरीज

1988- 4 मै- भारत 4-0 से जीता

1995- 5 मैच- भारत 3-2 से जीता

1999- 5 मैच- भारत 3-2 से जीता

2010- 5 मैच- भारत 5-0 से जीता

2016- 5 मैच- भारत 3-2 से जीता

2017- 3 मैच- भारत 2-1 से जीता

2023- 3 मैच- भारत 3-0 से जीता

2026- 3 मैच- न्यूजीलैंड 2-1 से जीता

इंदौर में पहली बार हारी टीम इंडिया

रविवार से पहले इंदौर में भारत का रिकॉर्ड 100 प्रतिशत था. भारत ने लगातार 7 वनडे मैच जीते थे. इंदौर में पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 8 में से 6 बार जीत दर्ज की है. ऐसे में कप्तान गिल का टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ. वहीं यह अक्टूबर 2022 के बाद पहली बार है, जब भारत ने घरेलू वनडे में टॉस जीतने के बाद मैच गंवाया हो. भारत ने इस दौरान लगातार 13 मैच जीते हैं.

2016 के बाद दमदार है भारत का रिकॉर्ड

2016 के बाद से भारत ने घर में कुल 19 वनडे सीरीज खेली है. इस दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे सीरीज खेली है, जिसमें तीन में उसे जीत मिली है जबकि दो में हार मिली है. वहीं बाकी अन्य टीमों के खिलाफ कुल मिलाकर टीम इंडिया ने 14 सीरीज खेला हैं और 13 में उसे जीत मिली है जबकि रविवार को उसे पहली बार हार मिली.

ऐसा रहा मुकाबल

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के शतकों और दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 219 रन की मजबूत साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 237 रन बनाए थे. डेरिल मिचेल ने 131 गेंद पर 3 छक्के और 15 चौके लगाते हुए 137 रन बनाए. ग्लेन फिलिप्स ने 88 गेंद पर 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 106 रन की पारी खेली. विल यंग ने 30 और कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने नाबाद 28 रन बनाए.

338 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही थी. रोहित शर्मा 11 और शुभमन गिल 23 रन बनाकर आउट हो गए. विराट कोहली ने 108 गेंद पर 3 छक्के और 10 चौकों की मदद से 124 रन की पारी खेली. कोहली के वनडे करियर का ये 54वां शतक 91वें गेंद पर आया. कोहली ने नितीश कुमार रेड्डी 53 के साथ पांचवें विकेट के लिए 88 और हर्षित राणा 52 के साथ सातवें विकेट के लिए 99 रन की अहम साझेदारी की.

इन दोनों साझेदारियों ने भारत को जीत की सुगंध दी थी, जो विराट के नौवें विकेट के रूप में आउट होने के साथ ही समाप्त हो गई. भारतीय टीम 46 ओवर में 296 पर सिमट गई और 41 रन से मैच हार गई. न्यूजीलैंड के लिए जकारी फॉल्कस और क्रिस्टन क्लार्क ने 3-3, जबकि जायडेन लेनॉक्स ने 2 विकेट लिए। काइल जैमिसन को 1 विकेट मिला. डेरिल मिचेल प्लेयर ऑफ द मैच रहे.

